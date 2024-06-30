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Stadyum RheinEnergie Hakem Francois Letexier Maç Saati 30 Haziran 22:00
29'
0 1
İspanya
İspanya
Gürcistan
Gürcistan
18' Robin Le Normand (KK)

Canlı Maç Anlatımı İspanya - Gürcistan Canlı Maç Anlatımı

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    26'
    Ofsayt | İspanya

    Alvaro Morata rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    26'
    Engellenen Şut | İspanya

    Rodri rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetli Şut | İspanya

    İspanya için Fabian Ruiz şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Kendi Kalesine Gol | Gürcistan

    GOL! Robin Le Normand yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. Robin Le Normand için şanssız bir an.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Şut | İspanya

    Ceza sahası içinde topla buluşan Aymeric Laporte, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    16'
    Korner | İspanya

    İspanya, Lamine Yamal ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | İspanya

    İspanya, Nico Williams ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Engellenen Şut | İspanya

    Fabian Ruiz altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Engellenen Şut | İspanya

    Nico Williams ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | İspanya

    Lamine Yamal ile İspanya takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | İspanya

    Nico Williams, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | İspanya

    Nico Williams ile İspanya takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetli Şut | İspanya

    İspanya için Daniel Carvajal şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | İspanya

    İspanya, Nico Williams ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | İspanya

    Nico Williams ile İspanya takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Engellenen Şut | İspanya

    Fabian Ruiz altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetli Şut | İspanya

    Pedri tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Ofsayt | İspanya

    Hakem sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında bulunan Pedri için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Engellenen Şut | İspanya

    Fabian Ruiz, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

İspanya Gürcistan Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İspanya İspanya
0 0 %
Gürcistan Gürcistan
İsabetli Şut
3
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
3
Korner
6
0
Faul
3
1
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

İspanya Gürcistan Maç Kadroları

İspanya İspanya İlk 11

Teknik Direktör: Luis De la Fuente

Gürcistan Gürcistan İlk 11

Teknik Direktör: Willy Sagnol

İspanya İspanya Yedekler

Gürcistan Gürcistan Yedekler

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