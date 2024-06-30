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İspanya - Gürcistan Canlı Maç Anlatımı
Alvaro Morata rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Rodri rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
İspanya için Fabian Ruiz şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
GOL! Robin Le Normand yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. Robin Le Normand için şanssız bir an.
Ceza sahası içinde topla buluşan Aymeric Laporte, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
İspanya, Lamine Yamal ile köşe vuruşu kullanıyor.
İspanya, Nico Williams ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fabian Ruiz altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Nico Williams ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Lamine Yamal ile İspanya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Nico Williams, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Nico Williams ile İspanya takımı köşe vuruşu kullanacak.
İspanya için Daniel Carvajal şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
İspanya, Nico Williams ile köşe vuruşu kullanıyor.
Nico Williams ile İspanya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fabian Ruiz altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Pedri tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Hakem sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında bulunan Pedri için ofsayt bayrağını kaldırıyor.
Fabian Ruiz, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.