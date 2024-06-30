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İngiltere - Slovakya Canlı Maç Anlatımı
GOL! Ivan Schranz takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim David Strelec.
İngiltere, Kieran Trippier ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kobbie Mainoo önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kobbie Mainoo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Harry Kane altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
İngiltere takımında Jude Bellingham, sarı kart görüyor.
Slovakya takımında Juraj Kucka hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Lukas Haraslin altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Kieran Trippier, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Bu dakikada Slovakya takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Lukas Haraslin
İngiltere takımında Kobbie Mainoo, sarı kart görüyor.
İngiltere takımında Marc Guehi, sarı kart görüyor.
David Strelec altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.