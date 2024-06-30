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Stadyum Veltins-Arena Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 30 Haziran 19:00
29'
0 1
İngiltere
İngiltere
Slovakya
Slovakya
25' Ivan Schranz

Canlı Maç Anlatımı İngiltere - Slovakya Canlı Maç Anlatımı

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    25'
    Gooolll | Slovakya

    GOL! Ivan Schranz takımını öne geçiren golü atıyor.

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    25'
    Asist | Slovakya

    Golün asistini yapan isim David Strelec.

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    24'
    Korner | İngiltere

    İngiltere, Kieran Trippier ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    24'
    İsabetsiz Şut | İngiltere

    Kobbie Mainoo önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kobbie Mainoo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    23'
    Engellenen Şut | İngiltere

    Harry Kane altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    17'
    Sarı Kart | İngiltere

    İngiltere takımında Jude Bellingham, sarı kart görüyor.

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    13'
    Sarı Kart | Slovakya

    Slovakya takımında Juraj Kucka hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    12'
    Engellenen Şut | Slovakya

    Lukas Haraslin altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Şut | İngiltere

    Kieran Trippier, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    8'
    Engellenen Şut | Slovakya

    Bu dakikada Slovakya takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Lukas Haraslin

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    7'
    Sarı Kart | İngiltere

    İngiltere takımında Kobbie Mainoo, sarı kart görüyor.

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    4'
    Sarı Kart | İngiltere

    İngiltere takımında Marc Guehi, sarı kart görüyor.

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    4'
    İsabetsiz Şut | Slovakya

    David Strelec altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

İngiltere Slovakya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İngiltere İngiltere
0 0 %
Slovakya Slovakya
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
4
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
3
1
Kırmızı Kart
0
0

İngiltere Slovakya Maç Kadroları

İngiltere İngiltere İlk 11

Teknik Direktör: Gareth Southgate

Slovakya Slovakya İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Calzona

İngiltere İngiltere Yedekler

Slovakya Slovakya Yedekler

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