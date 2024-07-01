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Portekiz - Slovenya Canlı Maç Anlatımı
Rakip yarı alanın ortalarında Andraz Sporar için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Timi Elsnik önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Timi Elsnik tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Slovenya, Adam Cerin ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bernardo Silva altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Portekiz takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Joao Palhinha tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Jaka Bijol ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Adam Cerin ile Slovenya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Slovenya için Benjamin Sesko şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Slovenya, Adam Cerin ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Cristiano Ronaldo için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Cristiano Ronaldo atak yönüne göre sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Slovenya takımında Zan Karnicnik hakem Daniele Orsato tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Portekiz, Vitinha ile köşe vuruşu kullanıyor.
Cristiano Ronaldo, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Slovenya takımında Vanja Drkusic hakem Daniele Orsato tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Cristiano Ronaldo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Ruben Dias için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Portekiz, Bernardo Silva ile köşe vuruşu kullanıyor.
Portekiz, Vitinha ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza saha içinde topla buluşan Andraz Sporar için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Bu dakikada Portekiz takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Ruben Dias
Vitinha ile Portekiz takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sol kanatta ceza sahası dışında Bernardo Silva için ofsayt bayrağı kalkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.