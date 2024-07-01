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Stadyum Deutsche Bank Park Hakem Daniele Orsato Maç Saati 01 Temmuz 22:00
53'
İY: 0 - 0
0 0
Portekiz
Portekiz
Slovenya
Slovenya

Canlı Maç Anlatımı Portekiz - Slovenya Canlı Maç Anlatımı

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    51'
    Ofsayt | Slovenya

    Rakip yarı alanın ortalarında Andraz Sporar için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    49'
    İsabetsiz Şut | Slovenya

    Timi Elsnik önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Timi Elsnik tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    48'
    Korner | Slovenya

    Slovenya, Adam Cerin ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    İsabetsiz Şut | Portekiz

    Bernardo Silva altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'
    İsabetsiz Şut | Portekiz

    Portekiz takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Joao Palhinha tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Slovenya

    Jaka Bijol ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Slovenya

    Adam Cerin ile Slovenya takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetli Şut | Slovenya

    Slovenya için Benjamin Sesko şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Korner | Slovenya

    Slovenya, Adam Cerin ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Ofsayt | Portekiz

    Rakip yarı alanın ortalarında Cristiano Ronaldo için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Şut | Portekiz

    Cristiano Ronaldo atak yönüne göre sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    37'
    Sarı Kart | Slovenya

    Slovenya takımında Zan Karnicnik hakem Daniele Orsato tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Korner | Portekiz

    Portekiz, Vitinha ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Şut | Portekiz

    Cristiano Ronaldo, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    32'
    Sarı Kart | Slovenya

    Slovenya takımında Vanja Drkusic hakem Daniele Orsato tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetli Şut | Portekiz

    Cristiano Ronaldo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Ofsayt | Portekiz

    Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Ruben Dias için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Portekiz

    Portekiz, Bernardo Silva ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Portekiz

    Portekiz, Vitinha ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Ofsayt | Slovenya

    Ceza saha içinde topla buluşan Andraz Sporar için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | Portekiz

    Bu dakikada Portekiz takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Ruben Dias

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Portekiz

    Vitinha ile Portekiz takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Ofsayt | Portekiz

    Sol kanatta ceza sahası dışında Bernardo Silva için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Portekiz Slovenya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Portekiz Portekiz
0 0 %
Slovenya Slovenya
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
5
2
Kurtarış
1
1
Korner
4
3
Faul
3
9
Ofsayt
3
2
Sarı Kart
0
2
Kırmızı Kart
0
0

Portekiz Slovenya Maç Kadroları

Portekiz Portekiz İlk 11

Teknik Direktör: Roberto Martinez

Slovenya Slovenya İlk 11

Teknik Direktör: Matjaz Kek

Portekiz Portekiz Yedekler

Slovenya Slovenya Yedekler

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