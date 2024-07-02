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Avusturya - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
Marcel Sabitzer, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Türkiye takımında Orkun Kökçü hakem Artur Dias tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Philipp Lienhart, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Romano Schmid ile Avusturya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Avusturya, Romano Schmid ile köşe vuruşu kullanıyor.
Christoph Baumgartner, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
GOL! Merih Demiral Türkiye takımını öne geçiren golü atıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Türkiye, Arda Güler ile köşe vuruşu kullanıyor.