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Stadyum Red Bull Arena Hakem Artur Soares Dias Maç Saati 02 Temmuz 22:00
12'
0 1
Avusturya
Avusturya
Türkiye
Türkiye
1' Merih Demiral

Canlı Maç Anlatımı Avusturya - Türkiye Canlı Maç Anlatımı

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    12'
    Engellenen Şut | Avusturya

    Marcel Sabitzer, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    11'
    Sarı Kart | Türkiye

    Türkiye takımında Orkun Kökçü hakem Artur Dias tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    7'
    İsabetsiz Şut | Avusturya

    Ceza sahası içinde topla buluşan Philipp Lienhart, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    7'
    Korner | Avusturya

    Romano Schmid ile Avusturya takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    5'
    Korner | Avusturya

    Avusturya, Romano Schmid ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    3'
    İsabetsiz Şut | Avusturya

    Christoph Baumgartner, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    2'
    Gooolll | Türkiye

    GOL! Merih Demiral Türkiye takımını öne geçiren golü atıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    Korner | Türkiye

    Türkiye, Arda Güler ile köşe vuruşu kullanıyor.

Avusturya Türkiye Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Avusturya Avusturya
0 0 %
Türkiye Türkiye
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
1
0
Korner
2
1
Faul
0
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Avusturya Türkiye Maç Kadroları

Avusturya Avusturya İlk 11

Teknik Direktör: Ralf Rangnick

Türkiye Türkiye İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Avusturya Avusturya Yedekler

Türkiye Türkiye Yedekler

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