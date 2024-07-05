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İspanya - Almanya Canlı Maç Anlatımı
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
İspanya için Lamine Yamal şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Daniel Olmo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Nico Williams için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Kai Havertz tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
İspanya takımında Robin Le Normand hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Almanya takımında David Raum hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Almanya, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.
Almanya için Jonathan Tah şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Aymeric Laporte tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Almanya için Kai Havertz şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Joshua Kimmich yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.
Fabian Ruiz önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Fabian Ruiz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
İspanya takımı Alvaro Morata ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Alvaro Morata tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Lamine Yamal, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Almanya takımında Antonio Rüdiger, sarı kart görüyor.
Nico Williams, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Alvaro Morata
İspanya takımında oyuncu değişikliği; Pedri oyundan çıkarken Daniel Olmo oyuna giren isim.
Pedri tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.