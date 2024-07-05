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Stadyum MHPArena Hakem Anthony Taylor Maç Saati 05 Temmuz 19:00
İYS
İY: 0 - 0
0 0
İspanya
İspanya
Almanya
Almanya

Canlı Maç Anlatımı İspanya - Almanya Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

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    45'
    İsabetli Şut | İspanya

    İspanya için Lamine Yamal şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    39'
    İsabetli Şut | İspanya

    Daniel Olmo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    36'
    Ofsayt | İspanya

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Nico Williams için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    35'
    İsabetli Şut | Almanya

    Kai Havertz tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    29'
    Sarı Kart | İspanya

    İspanya takımında Robin Le Normand hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    28'
    Sarı Kart | Almanya

    Almanya takımında David Raum hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    27'
    Korner | Almanya

    Almanya, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    25'
    İsabetli Şut | Almanya

    Almanya için Jonathan Tah şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    23'
    İsabetli Şut | İspanya

    Aymeric Laporte tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    21'
    İsabetli Şut | Almanya

    Almanya için Kai Havertz şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    19'
    Ofsayt | Almanya

    Joshua Kimmich yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.

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    17'
    İsabetsiz Şut | İspanya

    Fabian Ruiz önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Fabian Ruiz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    16'
    Engellenen Şut | İspanya

    İspanya takımı Alvaro Morata ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Alvaro Morata tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    15'
    İsabetsiz Şut | İspanya

    Lamine Yamal, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    13'
    Sarı Kart | Almanya

    Almanya takımında Antonio Rüdiger, sarı kart görüyor.

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    12'
    İsabetsiz Şut | İspanya

    Nico Williams, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    10'
    Ofsayt | İspanya

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Alvaro Morata

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    8'
    Oyuna Girme | İspanya

    İspanya takımında oyuncu değişikliği; Pedri oyundan çıkarken Daniel Olmo oyuna giren isim.

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    1'
    İsabetli Şut | İspanya

    Pedri tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

İspanya Almanya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İspanya İspanya
0 0 %
Almanya Almanya
İsabetli Şut
4
2
İsabetsiz Şut
3
1
Kurtarış
2
4
Korner
0
1
Faul
8
7
Ofsayt
2
1
Sarı Kart
1
2
Kırmızı Kart
0
0

İspanya Almanya Maç Kadroları

İspanya İspanya İlk 11

Teknik Direktör: Luis De la Fuente

Almanya Almanya İlk 11

Teknik Direktör: Julian Nagelsmann

İspanya İspanya Yedekler

Almanya Almanya Yedekler

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