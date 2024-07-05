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Stadyum Volksparkstadion Hakem Michael Oliver Maç Saati 05 Temmuz 22:00
İYS
İY: 0 - 0
0 0
Portekiz
Portekiz
Fransa
Fransa

Canlı Maç Anlatımı Portekiz - Fransa Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

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    42'
    İsabetsiz Şut | Portekiz

    Portekiz takımı Bruno Fernandes ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Bruno Fernandes tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    34'
    Korner | Fransa

    Fransa, Antoine Griezmann ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    28'
    Korner | Portekiz

    Bruno Fernandes ile Portekiz takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Engellenen Şut | Fransa

    Fransa takımı Antoine Griezmann ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Antoine Griezmann tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Şut | Fransa

    Eduardo Camavinga rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Ofsayt | Fransa

    Rakip ceza sahası önünde bulunan Kylian Mbappe ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Korner | Portekiz

    Bruno Fernandes ile Portekiz takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetli Şut | Fransa

    Theo Hernandez tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Korner | Portekiz

    Portekiz, Bruno Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Engellenen Şut | Portekiz

    Bruno Fernandes rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Korner | Portekiz

    Bruno Fernandes ile Portekiz takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Portekiz

    Portekiz, Bruno Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Portekiz Fransa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Portekiz Portekiz
0 0 %
Fransa Fransa
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
1
0
Korner
5
1
Faul
3
3
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Portekiz Fransa Maç Kadroları

Portekiz Portekiz İlk 11

Teknik Direktör: Roberto Martinez

Fransa Fransa İlk 11

Teknik Direktör: Didier Deschamps

Portekiz Portekiz Yedekler

Fransa Fransa Yedekler

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