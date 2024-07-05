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Portekiz - Fransa Canlı Maç Anlatımı
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
Portekiz takımı Bruno Fernandes ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Bruno Fernandes tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Fransa, Antoine Griezmann ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bruno Fernandes ile Portekiz takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fransa takımı Antoine Griezmann ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Antoine Griezmann tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Eduardo Camavinga rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rakip ceza sahası önünde bulunan Kylian Mbappe ofsayta yakalanıyor.
Bruno Fernandes ile Portekiz takımı köşe vuruşu kullanacak.
Theo Hernandez tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Portekiz, Bruno Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bruno Fernandes rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Bruno Fernandes ile Portekiz takımı köşe vuruşu kullanacak.
Portekiz, Bruno Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.