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Stadyum BG Grup 4 Eylül Stadyumu Hakem Cihan Aydın Maç Saati 11 Ağustos 19:15
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Net Global Sivasspor
Net Global Sivasspor
Trabzonspor
Trabzonspor

Canlı Maç Anlatımı Net Global Sivasspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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    40'
    İsabetsiz Şut | Net Global Sivasspor

    Net Global Sivasspor takımından Noah Sundberg tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    39'
    Korner | Net Global Sivasspor

    Alex Pritchard ile Net Global Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    38'
    İsabetsiz Şut | Net Global Sivasspor

    Net Global Sivasspor takımından Uros Radakovic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    37'
    Korner | Net Global Sivasspor

    Emrah Başsan ile Net Global Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    37'
    İsabetli Şut | Net Global Sivasspor

    Net Global Sivasspor için Alex Pritchard şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetli Şut | Net Global Sivasspor

    Net Global Sivasspor için Rey Manaj şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    34'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    33'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Cihan Çanak şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    30'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Enis Bardhi tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    29'
    Sarı Kart | Net Global Sivasspor

    Net Global Sivasspor takımında Azizbek Turgunboev, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trezeguet şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    15'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Cihan Çanak ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Cihan Çanak ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Trezeguet tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Cihan Çanak tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Enis Bardhi tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Net Global Sivasspor Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
2
3
Kurtarış
1
2
Korner
2
4
Faul
7
5
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Net Global Sivasspor Trabzonspor Maç Kadroları

Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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