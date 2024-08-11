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Net Global Sivasspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Net Global Sivasspor takımından Noah Sundberg tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Alex Pritchard ile Net Global Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Net Global Sivasspor takımından Uros Radakovic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Emrah Başsan ile Net Global Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Net Global Sivasspor için Alex Pritchard şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Net Global Sivasspor için Rey Manaj şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trabzonspor takımından Cihan Çanak şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Enis Bardhi tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Net Global Sivasspor takımında Azizbek Turgunboev, sarı kart görüyor.
Trezeguet şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor, Cihan Çanak ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trabzonspor, Cihan Çanak ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trabzonspor takımından Trezeguet tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Trabzonspor takımından Cihan Çanak tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Enis Bardhi tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.