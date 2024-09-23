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Gaziantep FK - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Furkan Soyalp ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan David Okereke, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Simon Banza
Okay Yokuşlu, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Gaziantep FK, Furkan Soyalp ile köşe vuruşu kullanıyor.
Furkan Soyalp rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Gaziantep FK için Ömürcan Artan şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.