SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Tüm maçlar
Stadyum Gaziantep Stadyumu Hakem Volkan Bayarslan Maç Saati 23 Eylül 20:00
32'
0 0
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Trabzonspor
Trabzonspor

Canlı Maç Anlatımı Gaziantep FK - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Gaziantep FK

    Furkan Soyalp ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Ceza sahası içinde topla buluşan David Okereke, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Simon Banza

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Okay Yokuşlu, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Furkan Soyalp ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Furkan Soyalp rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetli Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK için Ömürcan Artan şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Gaziantep FK Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Gaziantep FK Gaziantep FK
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
0
1
Korner
2
0
Faul
3
4
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Gaziantep FK Trabzonspor Maç Kadroları

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.