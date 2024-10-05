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Atakaş Hatayspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Görkem Sağlam ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Lamine Diack altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Atakaş Hatayspor takımında Görkem Sağlam hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Görkem Sağlam ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Edin Visca rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Eren Elmalı rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Enis Bardhi rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Atakaş Hatayspor için Funsho Bamgboye şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Edin Visca, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor, Enis Bardhi ile köşe vuruşu kullanıyor.
John Lundstram rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Simon Banza tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Hakem, orta yuvarlakta bulunan Vincent Aboubakar için ofsayt bayrağını kaldırıyor
Atakaş Hatayspor takımı Görkem Sağlam ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Görkem Sağlam tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Atakaş Hatayspor için Funsho Bamgboye şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Görkem Sağlam ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ofsayt. John Lundstram sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.
Golün asistini yapan isim Vincent Aboubakar.
GOL! Görkem Sağlam Atakaş Hatayspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Denis Dragus tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Enis Bardhi ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Simon Banza tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan John Lundstram, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.