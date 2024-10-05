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Stadyum Mersin Stadyumu Hakem Kadir Sağlam Maç Saati 05 Ekim 19:00
İYS
İY: 1 - 0
1 0
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Trabzonspor
Trabzonspor
Görkem Sağlam 14'

Canlı Maç Anlatımı Atakaş Hatayspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Görkem Sağlam ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    45'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Lamine Diack altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    45'
    Sarı Kart | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Görkem Sağlam hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    45'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Görkem Sağlam ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    40'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Edin Visca rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    40'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Eren Elmalı rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    39'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Enis Bardhi rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    38'
    İsabetli Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor için Funsho Bamgboye şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    36'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Edin Visca, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    36'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Enis Bardhi ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    35'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    John Lundstram rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    30'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Simon Banza tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    30'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Hakem, orta yuvarlakta bulunan Vincent Aboubakar için ofsayt bayrağını kaldırıyor

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    25'
    Engellenen Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımı Görkem Sağlam ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Görkem Sağlam tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    24'
    İsabetli Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor için Funsho Bamgboye şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    18'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Görkem Sağlam ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    16'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Ofsayt. John Lundstram sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.

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    14'
    Asist | Atakaş Hatayspor

    Golün asistini yapan isim Vincent Aboubakar.

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    14'
    Gooolll | Atakaş Hatayspor

    GOL! Görkem Sağlam Atakaş Hatayspor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    14'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Denis Dragus tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Trabzonspor

    Enis Bardhi ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    7'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Simon Banza tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    7'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    4'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan John Lundstram, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Atakaş Hatayspor Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
2
3
İsabetsiz Şut
2
5
Kurtarış
2
1
Korner
3
3
Faul
7
3
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Atakaş Hatayspor Trabzonspor Maç Kadroları

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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