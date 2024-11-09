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Stadyum Çaykur Didi Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 09 Kasım 19:00
9'
0 0
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Trabzonspor
Trabzonspor

Canlı Maç Anlatımı Çaykur Rizespor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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    5'
    Korner | Trabzonspor

    Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    5'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Enis Destan tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    4'
    Korner | Trabzonspor

    Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    3'
    İsabetli Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor için Ali Sowe şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    3'
    İsabetli Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor için Dal Varesanovic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Çaykur Rizespor Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
2
2
Korner
0
2
Faul
1
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Çaykur Rizespor Trabzonspor Maç Kadroları

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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