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Çaykur Rizespor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Enis Destan tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Çaykur Rizespor için Ali Sowe şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Çaykur Rizespor için Dal Varesanovic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.