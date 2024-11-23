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Stadyum RHG Enertürk Enerji Stadyumu Hakem Direnç Tonusluoğlu Maç Saati 23 Kasım 16:00
23'
0 2
Bellona Kayserispor
Bellona Kayserispor
Fenerbahçe
Fenerbahçe
7' Dusan Tadic (P) 15' Oğuz Aydın

Canlı Maç Anlatımı Bellona Kayserispor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    21'
    Engellenen Şut | Bellona Kayserispor

    Baran Ali Gezek, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    18'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Alexander Djiku hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    15'
    Asist | Fenerbahçe

    Golün asistini yapan isim Fred.

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    15'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Oğuz Aydın ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor.

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    14'
    İsabetsiz Şut | Bellona Kayserispor

    Bu dakikada Bellona Kayserispor takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Stephane Bahoken tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    12'
    Sarı Kart | Bellona Kayserispor

    Bellona Kayserispor takımında Baran Ali Gezek hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    9'
    Sarı Kart | Bellona Kayserispor

    Bellona Kayserispor takımında Ramazan Civelek, sarı kart görüyor.

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    7'
    Penaltı Golü | Fenerbahçe

    GOL! Dusan Tadic penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    5'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    3'
    Ofsayt | Bellona Kayserispor

    Rakip sahanın ilk metrelerinde Miguel Cardoso topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Bellona Kayserispor Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
0
2
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
5
3
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
2
1
Kırmızı Kart
0
0

Bellona Kayserispor Fenerbahçe Maç Kadroları

Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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