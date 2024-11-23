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Bellona Kayserispor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Baran Ali Gezek, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Fenerbahçe takımında Alexander Djiku hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Golün asistini yapan isim Fred.
GOL! Oğuz Aydın ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor.
Bu dakikada Bellona Kayserispor takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Stephane Bahoken tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Bellona Kayserispor takımında Baran Ali Gezek hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Bellona Kayserispor takımında Ramazan Civelek, sarı kart görüyor.
GOL! Dusan Tadic penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rakip sahanın ilk metrelerinde Miguel Cardoso topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.