SPOR

Canlı Skor
Tüm maçlar
Stadyum Grey Beton Bodrum FK Stadyumu Hakem Muhammet Ali Metoğlu Maç Saati 23 Kasım 19:00
27'
0 0
Sipay Bodrum FK
Sipay Bodrum FK
Galatasaray
Galatasaray

Canlı Maç Anlatımı Sipay Bodrum FK - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Sarı Kart | Sipay Bodrum FK

    Sipay Bodrum FK takımında Ege Bilsel hakem Muhammet Metoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetli Şut | Sipay Bodrum FK

    Fredy tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Korner | Galatasaray

    Gabriel Sara ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Roland Sallai tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Victor Osimhen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Sipay Bodrum FK

    Fredy ile Sipay Bodrum FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Sipay Bodrum FK

    Fredy ile Sipay Bodrum FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetli Şut | Sipay Bodrum FK

    George Puscas tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Ofsayt | Galatasaray

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Victor Osimhen

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Sipay Bodrum FK Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
1
2
Korner
2
3
Faul
4
1
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Sipay Bodrum FK Galatasaray Maç Kadroları

Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK İlk 11

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.