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Sipay Bodrum FK - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Sipay Bodrum FK takımında Ege Bilsel hakem Muhammet Metoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Fredy tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Gabriel Sara ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Roland Sallai tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Victor Osimhen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fredy ile Sipay Bodrum FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fredy ile Sipay Bodrum FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.
George Puscas tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Victor Osimhen
Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.