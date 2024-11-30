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Stadyum GAİN Park Stadyumu Hakem Burak Pakkan Maç Saati 30 Kasım 19:00
İYS
İY: 1 - 1
1 1
Corendon Alanyaspor
Corendon Alanyaspor
Trabzonspor
Trabzonspor
Florent Hadergjonaj (P) 44'
8' Denis Dragus

Canlı Maç Anlatımı Corendon Alanyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor

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    45'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Pedro Malheiro, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    45'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Muhammed Cham ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    45'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Simon Banza altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    45'
    Sarı Kart | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Ertuğrul Taşkıran hakem Burak Pakkan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    43'
    Penaltı Golü | Corendon Alanyaspor

    GOL! Florent Hadergjonaj takımı adına penaltıyı gole çeviriyor.

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    40'
    Ofsayt | Corendon Alanyaspor

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Efecan Karaca

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    37'
    Sarı Kart | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Batista Mendy, sarı kart görüyor.

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    36'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Arseniy Batagov, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    36'
    Korner | Trabzonspor

    Muhammed Cham ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    36'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Denis Dragus, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    36'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Batista Mendy altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    36'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Muhammed Cham ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    35'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Muhammed Cham önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Muhammed Cham tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    33'
    Engellenen Şut | Corendon Alanyaspor

    Nicolas Janvier rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    33'
    Sarı Kart | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Nuno Lima, sarı kart görüyor.

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    31'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Sergio Cordova altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    31'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Nicolas Janvier ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    29'
    Engellenen Şut | Corendon Alanyaspor

    Gaius Makouta rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    21'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Muhammed Cham ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Muhammed Cham ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    18'
    Ofsayt | Corendon Alanyaspor

    Efecan Karaca, orta yuvarlakta ofsayta düşüyor

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    16'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Arif Boşluk tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    15'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Gaius Makouta altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    14'
    Ofsayt | Corendon Alanyaspor

    Atak yönüne göre sağ köşe bayrağına yakın bir yerde Sergio Cordova topla buluşuyor, ancak hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.

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    11'
    Sarı Kart | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Yusuf Özdemir, sarı kart görüyor.

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    8'
    Asist | Trabzonspor

    Muhammed Cham, gol pasını veren isim.

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    8'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Denis Dragus Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    4'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Hakem sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada bulunan Arseniy Batagov için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Corendon Alanyaspor Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
2
3
Kurtarış
0
0
Korner
1
5
Faul
9
10
Ofsayt
3
1
Sarı Kart
3
1
Kırmızı Kart
0
0

Corendon Alanyaspor Trabzonspor Maç Kadroları

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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