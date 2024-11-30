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Corendon Alanyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor
Pedro Malheiro, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Trabzonspor, Muhammed Cham ile köşe vuruşu kullanıyor.
Simon Banza altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Corendon Alanyaspor takımında Ertuğrul Taşkıran hakem Burak Pakkan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
GOL! Florent Hadergjonaj takımı adına penaltıyı gole çeviriyor.
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Efecan Karaca
Trabzonspor takımında Batista Mendy, sarı kart görüyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Arseniy Batagov, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Muhammed Cham ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Denis Dragus, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Batista Mendy altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Trabzonspor, Muhammed Cham ile köşe vuruşu kullanıyor.
Muhammed Cham önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Muhammed Cham tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Nicolas Janvier rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Corendon Alanyaspor takımında Nuno Lima, sarı kart görüyor.
Sergio Cordova altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Corendon Alanyaspor, Nicolas Janvier ile köşe vuruşu kullanıyor.
Gaius Makouta rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Trabzonspor, Muhammed Cham ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trabzonspor, Muhammed Cham ile köşe vuruşu kullanıyor.
Efecan Karaca, orta yuvarlakta ofsayta düşüyor
Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Arif Boşluk tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Gaius Makouta altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Atak yönüne göre sağ köşe bayrağına yakın bir yerde Sergio Cordova topla buluşuyor, ancak hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.
Corendon Alanyaspor takımında Yusuf Özdemir, sarı kart görüyor.
Muhammed Cham, gol pasını veren isim.
GOL! Denis Dragus Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Hakem sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada bulunan Arseniy Batagov için ofsayt bayrağını kaldırıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.