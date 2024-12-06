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Stadyum Papara Park Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 06 Aralık 20:00
36'
0 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Kasımpaşa
Kasımpaşa

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı

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    35'
    Korner | Trabzonspor

    Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    34'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor için Denis Dragus şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    32'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Edin Visca, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    29'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımı Aytaç Kara ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Aytaç Kara tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    24'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Nuno Da Costa, sarı kart görüyor.

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    23'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Nicholas Opoku hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    22'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Simon Banza, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    19'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımı Gökhan Gül ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Gökhan Gül tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    19'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Mamadou Fall altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    17'
    Korner | Trabzonspor

    Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    8'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Edin Visca tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    8'
    Korner | Trabzonspor

    Muhammed Cham ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Trabzonspor Kasımpaşa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Kasımpaşa Kasımpaşa
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
0
1
Korner
3
0
Faul
8
5
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
2
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Kasımpaşa Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

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