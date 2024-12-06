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Trabzonspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Trabzonspor için Denis Dragus şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Edin Visca, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Kasımpaşa takımı Aytaç Kara ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Aytaç Kara tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Kasımpaşa takımında Nuno Da Costa, sarı kart görüyor.
Kasımpaşa takımında Nicholas Opoku hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Simon Banza, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Kasımpaşa takımı Gökhan Gül ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Gökhan Gül tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Mamadou Fall altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Edin Visca tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Muhammed Cham ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.