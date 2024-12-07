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Stadyum Tüpraş Stadyumu Hakem Mehmet Türkmen Maç Saati 07 Aralık 19:00
38'
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    35'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımı Dusan Tadic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Dusan Tadic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    33'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Gedson Fernandes, sarı kart görüyor.

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    32'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    31'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Allan Saint-Maximin rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    29'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde topla buluşan Ciro Immobile, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    29'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Rafa Silva tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    28'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Allan Saint-Maximin önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Allan Saint-Maximin tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    24'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Arthur Masuaku ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    23'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Milot Rashica rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    23'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Oğuz Aydın rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    22'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Rafa Silva

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    16'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sol taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Dusan Tadic

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    10'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Edin Dzeko önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Edin Dzeko tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    6'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Edin Dzeko penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Beşiktaş Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
2
3
Kurtarış
0
1
Korner
1
1
Faul
6
3
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Fenerbahçe Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Serdar Topraktepe

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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