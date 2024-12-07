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Beşiktaş - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Fenerbahçe takımı Dusan Tadic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Dusan Tadic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Beşiktaş takımında Gedson Fernandes, sarı kart görüyor.
Fenerbahçe, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Allan Saint-Maximin rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Ciro Immobile, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Rafa Silva tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Allan Saint-Maximin önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Allan Saint-Maximin tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Beşiktaş, Arthur Masuaku ile köşe vuruşu kullanıyor.
Milot Rashica rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Oğuz Aydın rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Rafa Silva
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sol taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Dusan Tadic
Edin Dzeko önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Edin Dzeko tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Edin Dzeko penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.