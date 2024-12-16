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Galatasaray - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Edin Visca rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Dries Mertens, gol pasını veren isim.
GOL! Yunus Akgün Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.
Rakip sahasının sol orta kısımda bulunan Kaan Ayhan için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Trabzonspor takımında Ozan Tufan, sarı kart görüyor.
Galatasaray için Dries Mertens şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Golün asistini yapan isim Muhammed Cham.
GOL! Trabzonspor takımı, Ozan Tufan ile eşitliği sağlıyor.
Trabzonspor takımında Serdar Saatçı, sarı kart görüyor.
Anthony Nwakaeme altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Atak yönüne göre sağ köşe bayrağına yakın bir yerde Roland Sallai topla buluşuyor, ancak hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.
Muhammed Cham ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Simon Banza rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Serdar Saatçı altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Trabzonspor için Batista Mendy şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Yunus Akgün, gol pasını veren isim.
GOL! Dries Mertens Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.
Ceza sahası içinde altıpas üzerinde Anthony Nwakaeme için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.
Roland Sallai, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Anthony Nwakaeme rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.