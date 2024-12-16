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Tüm maçlar
Stadyum RAMS Park Hakem Kadir Sağlam Maç Saati 16 Aralık 21:00
35'
2 1
Galatasaray
Galatasaray
Trabzonspor
Trabzonspor
Dries Mertens 8' Yunus Akgün 29'
17' Ozan Tufan

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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    31'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Edin Visca rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    29'
    Asist | Galatasaray

    Dries Mertens, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Gooolll | Galatasaray

    GOL! Yunus Akgün Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.

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    24'
    Ofsayt | Galatasaray

    Rakip sahasının sol orta kısımda bulunan Kaan Ayhan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    22'
    Sarı Kart | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Ozan Tufan, sarı kart görüyor.

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    21'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray için Dries Mertens şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    17'
    Asist | Trabzonspor

    Golün asistini yapan isim Muhammed Cham.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Trabzonspor takımı, Ozan Tufan ile eşitliği sağlıyor.

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    15'
    Sarı Kart | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Serdar Saatçı, sarı kart görüyor.

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    13'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Anthony Nwakaeme altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    13'
    Ofsayt | Galatasaray

    Atak yönüne göre sağ köşe bayrağına yakın bir yerde Roland Sallai topla buluşuyor, ancak hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.

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    12'
    Korner | Trabzonspor

    Muhammed Cham ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    12'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Simon Banza rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    11'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Serdar Saatçı altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Trabzonspor

    Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor için Batista Mendy şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Asist | Galatasaray

    Yunus Akgün, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Gooolll | Galatasaray

    GOL! Dries Mertens Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Ceza sahası içinde altıpas üzerinde Anthony Nwakaeme için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Roland Sallai, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Anthony Nwakaeme rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Galatasaray Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
3
2
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
1
1
Korner
2
2
Faul
4
9
Ofsayt
2
2
Sarı Kart
0
2
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Trabzonspor Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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