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Bellona Kayserispor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Victor Osimhen ofsayta yakalanıyor.
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Miguel Cardoso için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Galatasaray için Dries Mertens şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
GOL! Barış Alper Yılmaz takımını öne geçiren golü atıyor.
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Stephane Bahoken
Ceza sahası içinde topla buluşan Aylton Boa Morte, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Kartal Kayra Yılmaz ile Bellona Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Golün asistini yapan isim Kartal Kayra Yılmaz.
GOL! Bellona Kayserispor takımı, Stephane Bahoken ile eşitliği sağlıyor.
Kartal Kayra Yılmaz rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Galatasaray takımı Gabriel Sara ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Gabriel Sara tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
GOL! Victor Osimhen penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.