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Stadyum RHG Enertürk Enerji Stadyumu Hakem Mehmet Türkmen Maç Saati 22 Aralık 16:00
35'
1 2
Bellona Kayserispor
Bellona Kayserispor
Galatasaray
Galatasaray
Stephane Bahoken 14'
4' Victor Osimhen (P) 29' Barış Alper Yılmaz

Canlı Maç Anlatımı Bellona Kayserispor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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    32'
    Ofsayt | Galatasaray

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Victor Osimhen ofsayta yakalanıyor.

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    30'
    Ofsayt | Bellona Kayserispor

    Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Miguel Cardoso için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    29'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray için Dries Mertens şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    29'
    Gooolll | Galatasaray

    GOL! Barış Alper Yılmaz takımını öne geçiren golü atıyor.

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    25'
    Ofsayt | Bellona Kayserispor

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Stephane Bahoken

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    15'
    Engellenen Şut | Bellona Kayserispor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Aylton Boa Morte, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    14'
    Korner | Bellona Kayserispor

    Kartal Kayra Yılmaz ile Bellona Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    14'
    Asist | Bellona Kayserispor

    Golün asistini yapan isim Kartal Kayra Yılmaz.

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    14'
    Gooolll | Bellona Kayserispor

    GOL! Bellona Kayserispor takımı, Stephane Bahoken ile eşitliği sağlıyor.

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    7'
    İsabetsiz Şut | Bellona Kayserispor

    Kartal Kayra Yılmaz rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    5'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımı Gabriel Sara ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Gabriel Sara tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    4'
    Penaltı Golü | Galatasaray

    GOL! Victor Osimhen penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Bellona Kayserispor Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
1
3
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
1
0
Korner
1
0
Faul
4
2
Ofsayt
2
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Bellona Kayserispor Galatasaray Maç Kadroları

Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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