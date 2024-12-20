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Stadyum Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakem Emre Kargın Maç Saati 20 Aralık 20:00
9'
0 0
ikas Eyüpspor
ikas Eyüpspor
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Canlı Maç Anlatımı ikas Eyüpspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    5'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Youssef En-Nesyri, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    3'
    Korner | ikas Eyüpspor

    Emre Akbaba ile ikas Eyüpspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    3'
    İsabetsiz Şut | ikas Eyüpspor

    Bu dakikada ikas Eyüpspor takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Mame Thiam tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    3'
    Korner | ikas Eyüpspor

    Emre Akbaba ile ikas Eyüpspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    2'
    Ofsayt | ikas Eyüpspor

    Halil Akbunar ofsayta yakalanıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.

ikas Eyüpspor Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
0
0
Korner
2
1
Faul
1
0
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

ikas Eyüpspor Fenerbahçe Maç Kadroları

ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor İlk 11

Teknik Direktör: Arda Turan

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jose Mourinho

ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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