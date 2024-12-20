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ikas Eyüpspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Youssef En-Nesyri, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Emre Akbaba ile ikas Eyüpspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada ikas Eyüpspor takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Mame Thiam tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Emre Akbaba ile ikas Eyüpspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Halil Akbunar ofsayta yakalanıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Fenerbahçe, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.