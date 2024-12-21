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Beşiktaş - Corendon Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
GOL! Beşiktaş takımı, Rafa Silva ile eşitliği sağlıyor.
Corendon Alanyaspor, Nicolas Janvier ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Nuno Lima takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Nicolas Janvier.
Ernest Muci ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Salih Uçan, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Beşiktaş, Ernest Muci ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Felix Uduokhai, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.