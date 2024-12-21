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Tüm maçlar
Stadyum Tüpraş Stadyumu Hakem Cihan Aydın Maç Saati 21 Aralık 19:00
8'
1 1
Beşiktaş
Beşiktaş
Corendon Alanyaspor
Corendon Alanyaspor
Rafa Silva 7'
5' Nuno Lima

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Corendon Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    7'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Beşiktaş takımı, Rafa Silva ile eşitliği sağlıyor.

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    5'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Nicolas Janvier ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    5'
    Gooolll | Corendon Alanyaspor

    GOL! Nuno Lima takımını öne geçiren golü atıyor.

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    5'
    Asist | Corendon Alanyaspor

    Golün asistini yapan isim Nicolas Janvier.

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    2'
    Korner | Beşiktaş

    Ernest Muci ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    2'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Salih Uçan, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Ernest Muci ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde topla buluşan Felix Uduokhai, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Beşiktaş Corendon Alanyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
0
Korner
2
1
Faul
0
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Corendon Alanyaspor Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Serdar Topraktepe

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor Yedekler

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