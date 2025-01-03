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Stadyum Çaykur Didi Hakem Ozan Ergün Maç Saati 03 Ocak 20:00
36'
0 0
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Beşiktaş
Beşiktaş

Canlı Maç Anlatımı Çaykur Rizespor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    34'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Dal Varesanovic önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Dal Varesanovic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    32'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Ernest Muci ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    31'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Gedson Fernandes rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    25'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Felix Uduokhai hakem Ozan Ergün tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    24'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Ernest Muci, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    19'
    Ofsayt | Çaykur Rizespor

    Atak yönüne göre sol köşe bayrağına yakın bir yerde Muhammet Taha Şahin topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    19'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Ibrahim Olawoyin altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    19'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Rachid Ghezzal ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    18'
    İsabetli Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor için Ali Sowe şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    17'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Rachid Ghezzal ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    17'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Dal Varesanovic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    15'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Bu dakikada Çaykur Rizespor takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Dal Varesanovic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    15'
    İsabetli Şut | Çaykur Rizespor

    Ali Sowe tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    13'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Felix Uduokhai, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Rachid Ghezzal tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Amir Hadziahmetovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Rachid Ghezzal, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetli Şut | Çaykur Rizespor

    Ali Sowe tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, Dal Varesanovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Çaykur Rizespor Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
3
0
İsabetsiz Şut
3
2
Kurtarış
0
3
Korner
4
1
Faul
5
3
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Çaykur Rizespor Beşiktaş Maç Kadroları

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Serdar Topraktepe

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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