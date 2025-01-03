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Çaykur Rizespor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Dal Varesanovic önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Dal Varesanovic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Beşiktaş, Ernest Muci ile köşe vuruşu kullanıyor.
Gedson Fernandes rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Beşiktaş takımında Felix Uduokhai hakem Ozan Ergün tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Ernest Muci, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Atak yönüne göre sol köşe bayrağına yakın bir yerde Muhammet Taha Şahin topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Ibrahim Olawoyin altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rachid Ghezzal ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Çaykur Rizespor için Ali Sowe şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Rachid Ghezzal ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Çaykur Rizespor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Dal Varesanovic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Bu dakikada Çaykur Rizespor takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Dal Varesanovic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Ali Sowe tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Felix Uduokhai, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Çaykur Rizespor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Rachid Ghezzal tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Amir Hadziahmetovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rachid Ghezzal, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Ali Sowe tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Çaykur Rizespor, Dal Varesanovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.