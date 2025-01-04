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Stadyum RAMS Park Hakem Alper Akarsu Maç Saati 04 Ocak 19:00
37'
1 1
Galatasaray
Galatasaray
Göztepe
Göztepe
Victor Osimhen (P) 10'
27' Romulo Cardoso 27' Romulo Cardoso 27' Romulo Cardoso

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Göztepe Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Bu dakikada Galatasaray takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Barış Alper Yılmaz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    34'
    Korner | Galatasaray

    Gabriel Sara ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    32'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Dries Mertens, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    27'
    Asist | Göztepe

    Golün asistini yapan isim Antony Junior Dennis.

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    27'
    Gooolll | Göztepe

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Göztepe, Romulo Cardoso ile aradığı golü buldu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Dries Mertens, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Galatasaray

    Dries Mertens ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Barış Alper Yılmaz, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Ofsayt | Göztepe

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Kuryu Matsuki ofsayta yakalanıyor.

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    17'
    Ofsayt | Göztepe

    Rakip yarı alanın ortalarında bulunan David Tijanic için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    10'
    Penaltı Golü | Galatasaray

    GOL! Victor Osimhen penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    9'
    Sarı Kart | Göztepe

    Göztepe takımında Djalma Silva hakem Alper Akarsu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    8'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Gabriel Sara altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Galatasaray

    Dries Mertens ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Göztepe

    Ceza sahası içinde topla buluşan Heliton, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Göztepe

    David Tijanic ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Engellenen Şut | Göztepe

    Kuryu Matsuki, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Ofsayt | Göztepe

    Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Romulo Cardoso için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Galatasaray Göztepe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Göztepe Göztepe
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
0
0
Korner
3
1
Faul
0
7
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Göztepe Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe Göztepe İlk 11

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Göztepe Göztepe Yedekler

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