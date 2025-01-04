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Galatasaray - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
Bu dakikada Galatasaray takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Barış Alper Yılmaz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Gabriel Sara ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Dries Mertens, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Golün asistini yapan isim Antony Junior Dennis.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Göztepe, Romulo Cardoso ile aradığı golü buldu.
Dries Mertens, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Dries Mertens ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Barış Alper Yılmaz, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Kuryu Matsuki ofsayta yakalanıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında bulunan David Tijanic için ofsayt bayrağı kalkıyor.
GOL! Victor Osimhen penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Göztepe takımında Djalma Silva hakem Alper Akarsu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Gabriel Sara altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Dries Mertens ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Heliton, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
David Tijanic ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kuryu Matsuki, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Romulo Cardoso için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.