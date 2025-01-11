Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Beşiktaş - Sipay Bodrum FK Canlı Maç Anlatımı
Golün asistini yapan isim Onur Bulut.
GOL! Ciro Immobile ile Beşiktaş farkı 2'ye çıkarıyor.
Atak yönüne göre sol taç çizgisine yakın bir yerde Rafa Silva topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Rafa Silva, gol pasını veren isim.
GOL! Cher Ndour Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.
Sipay Bodrum FK, Fredy ile köşe vuruşu kullanıyor.
Beşiktaş takımında oyuncu değişikliği; Gedson Fernandes oyundan çıkarken Al-Musrati oyuna giren isim.
Sipay Bodrum FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Ege Bilsel tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Taulant Seferi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Gökdeniz Bayrakdar altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Sipay Bodrum FK, Taylan Antalyalı ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sipay Bodrum FK takımı Fredy ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Fredy tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Rafa Silva rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Sipay Bodrum FK, Fredy ile köşe vuruşu kullanıyor.
Taulant Seferi penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sipay Bodrum FK, Fredy ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ernest Muci ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş, Ernest Muci ile köşe vuruşu kullanıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.