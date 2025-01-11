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Tüm maçlar
Stadyum Tüpraş Stadyumu Hakem Mehmet Türkmen Maç Saati 11 Ocak 19:00
45'
2 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Sipay Bodrum FK
Sipay Bodrum FK
Cher Ndour 32' Ciro Immobile 40'

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Sipay Bodrum FK Canlı Maç Anlatımı

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    40'
    Asist | Beşiktaş

    Golün asistini yapan isim Onur Bulut.

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    40'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Ciro Immobile ile Beşiktaş farkı 2'ye çıkarıyor.

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    39'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Atak yönüne göre sol taç çizgisine yakın bir yerde Rafa Silva topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    32'
    Asist | Beşiktaş

    Rafa Silva, gol pasını veren isim.

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    32'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Cher Ndour Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.

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    28'
    Korner | Sipay Bodrum FK

    Sipay Bodrum FK, Fredy ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    25'
    Oyuna Girme | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında oyuncu değişikliği; Gedson Fernandes oyundan çıkarken Al-Musrati oyuna giren isim.

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    25'
    İsabetsiz Şut | Sipay Bodrum FK

    Sipay Bodrum FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Ege Bilsel tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    18'
    Engellenen Şut | Sipay Bodrum FK

    Taulant Seferi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    18'
    Engellenen Şut | Sipay Bodrum FK

    Gökdeniz Bayrakdar altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    18'
    Korner | Sipay Bodrum FK

    Sipay Bodrum FK, Taylan Antalyalı ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    18'
    İsabetsiz Şut | Sipay Bodrum FK

    Sipay Bodrum FK takımı Fredy ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Fredy tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    16'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Rafa Silva rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    15'
    Korner | Sipay Bodrum FK

    Sipay Bodrum FK, Fredy ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    10'
    İsabetsiz Şut | Sipay Bodrum FK

    Taulant Seferi penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    10'
    Korner | Sipay Bodrum FK

    Sipay Bodrum FK, Fredy ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    4'
    Korner | Beşiktaş

    Ernest Muci ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    4'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Ernest Muci ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Beşiktaş Sipay Bodrum FK Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
1
0
Korner
3
4
Faul
3
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Sipay Bodrum FK Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Serdar Topraktepe

Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK İlk 11

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK Yedekler

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