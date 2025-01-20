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Stadyum Papara Park Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 20 Ocak 20:00
75'
İY: 3 - 0
3 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Net Global Sivasspor
Net Global Sivasspor
Arseniy Batagov 6' Simon Banza 13' Ozan Tufan 31'

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Net Global Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada topla buluşan Anthony Nwakaeme için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Oyuna Girme | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Umut Güneş çıkıyor ve yerine Stefan Savic oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Oyuna Girme | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Simon Banza oyundan çıkarken Enis Destan oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Oyuna Girme | Net Global Sivasspor

    Net Global Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Garry Rodrigues çıkıyor ve yerine Emrah Başsan oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Oyuna Girme | Net Global Sivasspor

    Net Global Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Bengali Koita çıkıyor ve yerine Queensy Menig oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Edin Visca, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Edin Visca rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    İsabetli Şut | Net Global Sivasspor

    Bengali Koita tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Korner | Net Global Sivasspor

    Tolga Ciğerci ile Net Global Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    Engellenen Şut | Net Global Sivasspor

    Net Global Sivasspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Bengali Koita tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Ofsayt | Net Global Sivasspor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Garry Rodrigues

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Edin Visca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    İsabetsiz Şut | Net Global Sivasspor

    Garry Rodrigues altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Korner | Trabzonspor

    Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Batista Mendy rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Ofsayt | Net Global Sivasspor

    Garry Rodrigues yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Penaltı Kaçtı | Trabzonspor

    Trabzonspor adına penaltı vuruşu için topun başına geçen Simon Banza bu önemli fırsatı değerlendiremiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Net Global Sivasspor

    Net Global Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Alex Pritchard oyundan çıkarken Tolga Ciğerci oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Umut Güneş, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Asist | Trabzonspor

    Edin Visca, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Ozan Tufan topu ağlara gönderiyor!

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Sarı Kart | Net Global Sivasspor

    Net Global Sivasspor takımında Bengali Koita, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Şut | Net Global Sivasspor

    Alex Pritchard önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Alex Pritchard tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Korner | Net Global Sivasspor

    Samuel Moutoussamy ile Net Global Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetli Şut | Net Global Sivasspor

    Rey Manaj tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Net Global Sivasspor

    Rey Manaj, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Net Global Sivasspor

    Rey Manaj altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Simon Banza ile Trabzonspor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Asist | Trabzonspor

    Batista Mendy, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Engellenen Şut | Net Global Sivasspor

    Net Global Sivasspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Rey Manaj tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Net Global Sivasspor

    Bengali Koita, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Ozan Tufan altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Asist | Trabzonspor

    Golün asistini yapan isim Ozan Tufan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Arseniy Batagov Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Sarı Kart | Net Global Sivasspor

    Net Global Sivasspor takımında Uros Radakovic, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Trabzonspor Net Global Sivasspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor
İsabetli Şut
5
2
İsabetsiz Şut
6
4
Kurtarış
2
1
Korner
6
2
Faul
14
5
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
0
2
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Net Global Sivasspor Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor Yedekler

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