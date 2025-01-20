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Trabzonspor - Net Global Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada topla buluşan Anthony Nwakaeme için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Umut Güneş çıkıyor ve yerine Stefan Savic oyuna giriyor.
Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Simon Banza oyundan çıkarken Enis Destan oyuna giren isim.
Net Global Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Garry Rodrigues çıkıyor ve yerine Emrah Başsan oyuna giriyor.
Net Global Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Bengali Koita çıkıyor ve yerine Queensy Menig oyuna giriyor.
Edin Visca, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Edin Visca rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Bengali Koita tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Tolga Ciğerci ile Net Global Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Net Global Sivasspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Bengali Koita tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Garry Rodrigues
Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Edin Visca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Garry Rodrigues altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Batista Mendy rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Garry Rodrigues yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trabzonspor adına penaltı vuruşu için topun başına geçen Simon Banza bu önemli fırsatı değerlendiremiyor.
Net Global Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Alex Pritchard oyundan çıkarken Tolga Ciğerci oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Umut Güneş, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Edin Visca, gol pasını veren isim.
GOL! Ozan Tufan topu ağlara gönderiyor!
Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Net Global Sivasspor takımında Bengali Koita, sarı kart görüyor.
Alex Pritchard önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Alex Pritchard tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Samuel Moutoussamy ile Net Global Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rey Manaj tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Rey Manaj, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Rey Manaj altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
GOL! Simon Banza ile Trabzonspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Batista Mendy, gol pasını veren isim.
Net Global Sivasspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Rey Manaj tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Bengali Koita, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Ozan Tufan altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Golün asistini yapan isim Ozan Tufan.
GOL! Arseniy Batagov Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Net Global Sivasspor takımında Uros Radakovic, sarı kart görüyor.
Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.