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Atakaş Hatayspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Kerem Demirbay rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Galatasaray için Victor Osimhen şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Dries Mertens tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Victor Osimhen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.
Atakaş Hatayspor takımında Kamil Ahmet Çörekçi hakem Cihan Aydın tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Victor Osimhen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
GOL! Victor Osimhen penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.
Kerem Demirbay ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kerem Demirbay ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Davinson Sanchez, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz,penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Francisco Calvo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Görkem Sağlam ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Abdülkerim Bardakcı oyundan çıkarken Roland Sallai oyuna giren isim.
Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Kaan Ayhan oyundan çıkarken Kerem Demirbay oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Görkem Sağlam ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Galatasaray için Yunus Akgün şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Atakaş Hatayspor takımında Lamine Diack hakem Cihan Aydın tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Atakaş Hatayspor takımı Joelson Fernandes ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Joelson Fernandes tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Vincent Aboubakar, rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Joelson Fernandes rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Yunus Akgün tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Lucas Torreira ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Dries Mertens ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Cemali Sertel Atakaş Hatayspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Rigoberto Rivas.
Görkem Sağlam ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza saha içinde topla buluşan Victor Osimhen için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Atakaş Hatayspor için Görkem Sağlam şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Victor Osimhen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Dries Mertens ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Victor Osimhen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Galatasaray takımında Kaan Ayhan hakem Cihan Aydın tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Victor Osimhen
Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Lucas Torreira
Rakip yarı alanın ortalarında Vincent Aboubakar için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.
Berkan Kutlu altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.