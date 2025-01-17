SPOR

Canlı Skor
Tüm maçlar
Stadyum Mersin Stadyumu Hakem Cihan Aydın Maç Saati 17 Ocak 20:00
69'
İY: 1 - 0
1 1
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Galatasaray
Galatasaray
Cemali Sertel 28'
56' Victor Osimhen (P)

Canlı Maç Anlatımı Atakaş Hatayspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Kerem Demirbay rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray için Victor Osimhen şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Dries Mertens tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan Victor Osimhen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    Sarı Kart | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Kamil Ahmet Çörekçi hakem Cihan Aydın tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Victor Osimhen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Penaltı Golü | Galatasaray

    GOL! Victor Osimhen penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Korner | Galatasaray

    Kerem Demirbay ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Korner | Galatasaray

    Kerem Demirbay ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan Davinson Sanchez, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz,penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    İsabetli Şut | Atakaş Hatayspor

    Francisco Calvo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Görkem Sağlam ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Galatasaray

    Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Abdülkerim Bardakcı oyundan çıkarken Roland Sallai oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Galatasaray

    Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Kaan Ayhan oyundan çıkarken Kerem Demirbay oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Görkem Sağlam ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray için Yunus Akgün şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Sarı Kart | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Lamine Diack hakem Cihan Aydın tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımı Joelson Fernandes ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Joelson Fernandes tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Vincent Aboubakar, rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Joelson Fernandes rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Yunus Akgün tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Lucas Torreira ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Korner | Galatasaray

    Dries Mertens ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Gooolll | Atakaş Hatayspor

    GOL! Cemali Sertel Atakaş Hatayspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Asist | Atakaş Hatayspor

    Golün asistini yapan isim Rigoberto Rivas.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Görkem Sağlam ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Ofsayt | Galatasaray

    Ceza saha içinde topla buluşan Victor Osimhen için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetli Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor için Görkem Sağlam şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Victor Osimhen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Korner | Galatasaray

    Dries Mertens ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Victor Osimhen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Sarı Kart | Galatasaray

    Galatasaray takımında Kaan Ayhan hakem Cihan Aydın tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Ofsayt | Galatasaray

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Victor Osimhen

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Lucas Torreira

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Rakip yarı alanın ortalarında Vincent Aboubakar için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Berkan Kutlu altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Atakaş Hatayspor Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
3
4
İsabetsiz Şut
3
8
Kurtarış
3
2
Korner
3
6
Faul
9
4
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
2
1
Kırmızı Kart
0
0

Atakaş Hatayspor Galatasaray Maç Kadroları

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör: Murat Şahin

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.