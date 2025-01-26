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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 26 Ocak 19:00
MS
İY: 0 - 1
3 2
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Göztepe
Göztepe
Youssef En-Nesyri 46' Youssef En-Nesyri 53' Oğuz Aydın 55'
25' Juan 82' Novatus Miroshi

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Göztepe Canlı Maç Anlatımı

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    90'

    Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Fenerbahçe: 3 - Göztepe: 2

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    90'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Oğuz Aydın çıkıyor ve yerine Bright Osayi-Samuel oyuna giriyor.

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    90'
    İsabetsiz Şut | Göztepe

    Göztepe takımı Ahmed Ildız ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Ahmed Ildız tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sebastian Szymanski çıkıyor ve yerine Mert Hakan Yandaş oyuna giriyor.

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    90'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Oğuz Aydın, sarı kart görüyor.

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    87'
    Engellenen Şut | Göztepe

    Heliton altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    88'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Youssef En-Nesyri oyundan çıkarken Diego Carlos oyuna giren isim.

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    87'
    Korner | Göztepe

    Göztepe, Ahmed Ildız ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    86'
    Oyuna Girme | Göztepe

    Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lasse Nielsen çıkıyor ve yerine Nazım Sangare oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    86'
    Oyuna Girme | Göztepe

    Göztepe takımında oyuncu değişikliği; Djalma Silva oyundan çıkarken İsmail Köybaşı oyuna giren isim.

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    84'
    Korner | Göztepe

    Göztepe, Ahmed Ildız ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    84'
    İsabetli Şut | Göztepe

    Heliton tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    82'
    Engellenen Şut | Göztepe

    Heliton altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    82'
    Asist | Göztepe

    Romulo Cardoso, gol pasını veren isim.

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    82'
    Gooolll | Göztepe

    GOL! Novatus Miroshi, farkı 1'e indiren golü atıyor.

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    79'
    Oyuna Girme | Göztepe

    Göztepe takımında oyuncu değişikliği; David Tijanic oyundan çıkarken Kuryu Matsuki oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    Oyuna Girme | Göztepe

    Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Antony Junior Dennis çıkıyor ve yerine Ahmed Ildız oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    78'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe için Allan Saint-Maximin şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    77'
    Oyuna Girme | Göztepe

    Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Juan çıkıyor ve yerine Emersonn oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fred rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    Korner | Fenerbahçe

    Sebastian Szymanski ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Youssef En-Nesyri altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Edin Dzeko tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Korner | Fenerbahçe

    Sebastian Szymanski ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Youssef En-Nesyri altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Filip Kostic hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Edin Dzeko ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    55'
    Asist | Fenerbahçe

    Golün asistini yapan isim Fred.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Oğuz Aydın ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Korner | Fenerbahçe

    Filip Kostic ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Asist | Fenerbahçe

    Golün asistini yapan isim Filip Kostic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Youssef En-Nesyri takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Sarı Kart | Göztepe

    Göztepe takımında Antony Junior Dennis hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    48'
    İsabetsiz Şut | Göztepe

    Lasse Nielsen rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    takımı Novatus Miroshi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Novatus Miroshi tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile aradığı golü buldu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Yusuf Akçiçek oyundan çıkarken Filip Kostic oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Dusan Tadic oyundan çıkarken Allan Saint-Maximin oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Youssef En-Nesyri tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Youssef En-Nesyri, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Göztepe

    Lasse Nielsen rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Ofsayt | Göztepe

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Juan

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada Youssef En-Nesyri ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Ofsayt | Göztepe

    Ofsayt. Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Romulo Cardoso

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetli Şut | Göztepe

    Göztepe için David Tijanic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Ofsayt | Göztepe

    Romulo Cardoso yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Engellenen Şut | Göztepe

    Djalma Silva altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Youssef En-Nesyri, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Ofsayt | Göztepe

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Romulo Cardoso

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Asist | Göztepe

    Romulo Cardoso, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Göztepe

    Juan önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Juan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Fred rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Gooolll | Göztepe

    GOL! Juan Göztepe takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Ofsayt | Göztepe

    Ofsayt. Juan sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Göztepe

    David Tijanic ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Sarı Kart | Göztepe

    Göztepe takımında Novatus Miroshi, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Youssef En-Nesyri altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Şut | Göztepe

    David Tijanic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Ofsayt | Göztepe

    Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada topla buluşan Juan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | Göztepe

    Göztepe takımı Antony Junior Dennis ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Antony Junior Dennis tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Ofsayt | Göztepe

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Juan

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Engellenen Şut | Göztepe

    Koray Günter altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Göztepe

    Göztepe, Djalma Silva ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Fenerbahçe Göztepe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Göztepe Göztepe
İsabetli Şut
6
6
İsabetsiz Şut
4
7
Kurtarış
3
3
Korner
4
4
Faul
16
25
Ofsayt
1
7
Sarı Kart
3
2
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Göztepe Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Göztepe Göztepe İlk 11

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Göztepe Göztepe Yedekler

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