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Fenerbahçe - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Fenerbahçe: 3 - Göztepe: 2
Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Oğuz Aydın çıkıyor ve yerine Bright Osayi-Samuel oyuna giriyor.
Göztepe takımı Ahmed Ildız ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Ahmed Ildız tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sebastian Szymanski çıkıyor ve yerine Mert Hakan Yandaş oyuna giriyor.
Fenerbahçe takımında Oğuz Aydın, sarı kart görüyor.
Heliton altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Youssef En-Nesyri oyundan çıkarken Diego Carlos oyuna giren isim.
Göztepe, Ahmed Ildız ile köşe vuruşu kullanıyor.
Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lasse Nielsen çıkıyor ve yerine Nazım Sangare oyuna giriyor.
Göztepe takımında oyuncu değişikliği; Djalma Silva oyundan çıkarken İsmail Köybaşı oyuna giren isim.
Göztepe, Ahmed Ildız ile köşe vuruşu kullanıyor.
Heliton tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Heliton altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Romulo Cardoso, gol pasını veren isim.
GOL! Novatus Miroshi, farkı 1'e indiren golü atıyor.
Göztepe takımında oyuncu değişikliği; David Tijanic oyundan çıkarken Kuryu Matsuki oyuna giren isim.
Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Antony Junior Dennis çıkıyor ve yerine Ahmed Ildız oyuna giriyor.
Fenerbahçe için Allan Saint-Maximin şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Juan çıkıyor ve yerine Emersonn oyuna giriyor.
Fred rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sebastian Szymanski ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Youssef En-Nesyri altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ile köşe vuruşu kullanıyor.
Edin Dzeko tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Sebastian Szymanski ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Youssef En-Nesyri altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Fenerbahçe takımında Filip Kostic hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Edin Dzeko ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Golün asistini yapan isim Fred.
GOL! Oğuz Aydın ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor.
Filip Kostic ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Golün asistini yapan isim Filip Kostic.
GOL! Youssef En-Nesyri takımını öne geçiren golü atıyor.
Göztepe takımında Antony Junior Dennis hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Lasse Nielsen rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
takımı Novatus Miroshi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Novatus Miroshi tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile aradığı golü buldu.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Yusuf Akçiçek oyundan çıkarken Filip Kostic oyuna giren isim.
Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Dusan Tadic oyundan çıkarken Allan Saint-Maximin oyuna giren isim.
Youssef En-Nesyri tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Fenerbahçe takımında Youssef En-Nesyri, sarı kart görüyor.
Lasse Nielsen rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Juan
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada Youssef En-Nesyri ofsayta yakalanıyor.
Ofsayt. Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Romulo Cardoso
Göztepe için David Tijanic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Romulo Cardoso yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.
Djalma Silva altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Youssef En-Nesyri, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Romulo Cardoso
Romulo Cardoso, gol pasını veren isim.
Juan önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Juan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fred rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
GOL! Juan Göztepe takımını öne geçiren golü atıyor.
Ofsayt. Juan sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.
David Tijanic ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Göztepe takımında Novatus Miroshi, sarı kart görüyor.
Youssef En-Nesyri altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
David Tijanic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada topla buluşan Juan için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Göztepe takımı Antony Junior Dennis ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Antony Junior Dennis tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Juan
Koray Günter altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Göztepe, Djalma Silva ile köşe vuruşu kullanıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.