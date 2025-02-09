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Stadyum RAMS Park Hakem Oğuzhan Çakır Maç Saati 09 Şubat 19:00
16'
1 0
Galatasaray
Galatasaray
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Alvaro Morata (P) 12'

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

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    12'
    Penaltı Golü | Galatasaray

    GOL! Alvaro Morata penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    11'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Victor Osimhen ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    2'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Nabil Alioui için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Galatasaray Adana Demirspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Adana Demirspor Adana Demirspor
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
1
3
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Adana Demirspor Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

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