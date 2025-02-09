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Galatasaray - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
GOL! Alvaro Morata penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Victor Osimhen ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Nabil Alioui için ofsayt bayrağı kalkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.