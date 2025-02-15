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Stadyum Tüpraş Stadyumu Hakem Cihan Aydın Maç Saati 15 Şubat 19:00
12'
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Trabzonspor
Trabzonspor

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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    4'
    Korner | Beşiktaş

    Milot Rashica ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    4'
    Korner | Beşiktaş

    Milot Rashica ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    3'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Rafa Silva tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Beşiktaş Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
1
Korner
2
0
Faul
1
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Trabzonspor Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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