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Beşiktaş - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Milot Rashica ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Milot Rashica ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rafa Silva tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.