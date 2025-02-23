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Stadyum Papara Park Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 23 Şubat 19:00
7'
0 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Gaziantep FK
Gaziantep FK

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı

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    4'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    2'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Mustafa Eskihellaç rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Trabzonspor Gaziantep FK Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Gaziantep FK Gaziantep FK
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
2
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Gaziantep FK Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

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