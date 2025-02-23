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Trabzonspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
Alexandru Maxim, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Mustafa Eskihellaç rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.