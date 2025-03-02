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Kasımpaşa - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kasımpaşa için Claudio Winck şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Josip Brekalo ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Kasımpaşa takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Mortadha Ben Ouanes
Abdülkerim Bardakcı tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Galatasaray, Gabriel Sara ile köşe vuruşu kullanıyor.
Roland Sallai önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Roland Sallai tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Mamadou Fall tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Ceza sahasında Mamadou Fall topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Josip Brekalo ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Josip Brekalo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Haris Hajradinovic, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Claudio Winck altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Mamadou Fall ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
GOL! Victor Osimhen penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Kasımpaşa takımında Mortadha Ben Ouanes, sarı kart görüyor.
Josip Brekalo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Kasımpaşa takımında Yasin Özcan hakem Cihan Aydın tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.