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Stadyum Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakem Cihan Aydın Maç Saati 02 Mart 16:00
37'
0 1
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Galatasaray
Galatasaray
12' Victor Osimhen (P)

Canlı Maç Anlatımı Kasımpaşa - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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    33'
    Korner | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    32'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa için Claudio Winck şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    32'
    Korner | Kasımpaşa

    Josip Brekalo ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    31'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Bu dakikada Kasımpaşa takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Mortadha Ben Ouanes

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    28'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Abdülkerim Bardakcı tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    28'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Gabriel Sara ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    27'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Roland Sallai önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Roland Sallai tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    27'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    26'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Mamadou Fall tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    24'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Ceza sahasında Mamadou Fall topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    24'
    Korner | Kasımpaşa

    Josip Brekalo ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    24'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Josip Brekalo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    21'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    17'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Claudio Winck altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    16'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Mamadou Fall ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    12'
    Penaltı Golü | Galatasaray

    GOL! Victor Osimhen penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    6'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mortadha Ben Ouanes, sarı kart görüyor.

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    4'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Josip Brekalo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    2'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Yasin Özcan hakem Cihan Aydın tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    1'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Kasımpaşa Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Kasımpaşa Kasımpaşa
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
4
2
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
1
4
Korner
5
1
Faul
3
1
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
2
0
Kırmızı Kart
0
0

Kasımpaşa Galatasaray Maç Kadroları

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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