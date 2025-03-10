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Stadyum Tüpraş Stadyumu Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 10 Mart 20:30
24'
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Gaziantep FK
Gaziantep FK

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı

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    20'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımı Joao Mario ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Joao Mario tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    17'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Rafa Silva tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    16'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Anel Husic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    15'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Bu dakikada Gaziantep FK takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Alexandru Maxim

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    13'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Anel Husic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    9'
    Sarı Kart | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Emmanuel Boateng hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    2'
    Korner | Beşiktaş

    Arthur Masuaku ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

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    1'
    Ofsayt | Gaziantep FK

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada bulunan Emmanuel Boateng için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

Beşiktaş Gaziantep FK Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Gaziantep FK Gaziantep FK
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
0
1
Korner
1
0
Faul
4
2
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Gaziantep FK Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

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