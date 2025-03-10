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Beşiktaş - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
Beşiktaş takımı Joao Mario ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Joao Mario tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Rafa Silva tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Anel Husic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Bu dakikada Gaziantep FK takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Alexandru Maxim
Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Anel Husic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Gaziantep FK takımında Emmanuel Boateng hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Arthur Masuaku ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada bulunan Emmanuel Boateng için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.