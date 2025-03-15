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Stadyum Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Hakem Ali Şansalan Maç Saati 15 Mart 20:30
35'
0 0
Tümosan Konyaspor
Tümosan Konyaspor
Beşiktaş
Beşiktaş
27' Melih Bostan

Canlı Maç Anlatımı Tümosan Konyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    29'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Arthur Masuaku ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    27'
    Kırmızı Kart | Tümosan Konyaspor

    Tümosan Konyaspor için kötü haber! Hakem Ali Şansalan kırmızı kartını gösteriyor ve Melih Bostan oyundan ihraç ediliyor.

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    27'
    Kırmızı Kart | Tümosan Konyaspor

    Tümosan Konyaspor için kötü haber! Hakem Ali Şansalan kırmızı kartını gösteriyor ve Melih Bostan oyundan ihraç ediliyor.

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    21'
    Ofsayt | Tümosan Konyaspor

    Ceza sahasında Yusuf Erdoğan topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    18'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Ciro Immobile için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    16'
    Ofsayt | Tümosan Konyaspor

    Rakip ceza sahası önünde bulunan Melih Bostan ofsayta yakalanıyor.

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    14'
    İsabetsiz Şut | Tümosan Konyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Danijel Aleksic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    9'
    Korner | Tümosan Konyaspor

    Tümosan Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    9'
    İsabetsiz Şut | Tümosan Konyaspor

    Adil Demirbağ altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    5'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Atak yönüne göre sol taç çizgisine yakın bir yerde Joao Mario topla buluşuyor, ancak hakem hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.

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    2'
    Engellenen Şut | Tümosan Konyaspor

    Marko Jevtovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    2'
    Korner | Tümosan Konyaspor

    Guilherme Sitya ile Tümosan Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    2'
    İsabetsiz Şut | Tümosan Konyaspor

    Adil Demirbağ altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    Korner | Tümosan Konyaspor

    Tümosan Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.

Tümosan Konyaspor Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
3
0
Kurtarış
0
0
Korner
3
2
Faul
1
1
Ofsayt
2
2
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
1
0

Tümosan Konyaspor Beşiktaş Maç Kadroları

Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Recep Uçar

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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