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Tümosan Konyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Beşiktaş, Arthur Masuaku ile köşe vuruşu kullanıyor.
Tümosan Konyaspor için kötü haber! Hakem Ali Şansalan kırmızı kartını gösteriyor ve Melih Bostan oyundan ihraç ediliyor.
Tümosan Konyaspor için kötü haber! Hakem Ali Şansalan kırmızı kartını gösteriyor ve Melih Bostan oyundan ihraç ediliyor.
Ceza sahasında Yusuf Erdoğan topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Ciro Immobile için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Rakip ceza sahası önünde bulunan Melih Bostan ofsayta yakalanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Danijel Aleksic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Tümosan Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.
Adil Demirbağ altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Atak yönüne göre sol taç çizgisine yakın bir yerde Joao Mario topla buluşuyor, ancak hakem hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.
Marko Jevtovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Guilherme Sitya ile Tümosan Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Adil Demirbağ altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Tümosan Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.