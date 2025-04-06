SPOR

Canlı Skor
Tüm maçlar
Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Mehmet Türkmen Maç Saati 06 Nisan 19:00
42'
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Trabzonspor
Trabzonspor

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Fred tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Oleksandr Zubkov

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Simon Banza altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe için Sofyan Amrabat şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Ceza sahası içinde altıpas üzerinde Oleksandr Zubkov için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Allan Saint-Maximin ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Sofyan Amrabat, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Denis Dragus rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Mert Müldür

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Sebastian Szymanski tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Sarı Kart | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Pedro Malheiro hakem Mehmet Türkmen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Edin Dzeko rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor için Oleksandr Zubkov şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Alexander Djiku hakem Mehmet Türkmen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımı Edin Dzeko ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Edin Dzeko tarafından çekilen şut auta gidiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Fenerbahçe Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
3
3
Kurtarış
1
2
Korner
0
0
Faul
6
7
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
2
1
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Trabzonspor Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.