Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Fenerbahçe - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Fred tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Oleksandr Zubkov
Simon Banza altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fenerbahçe için Sofyan Amrabat şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Ceza sahası içinde altıpas üzerinde Oleksandr Zubkov için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Allan Saint-Maximin ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fenerbahçe takımında Sofyan Amrabat, sarı kart görüyor.
Denis Dragus rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Mert Müldür
Fenerbahçe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Sebastian Szymanski tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Trabzonspor takımında Pedro Malheiro hakem Mehmet Türkmen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Edin Dzeko rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Trabzonspor için Oleksandr Zubkov şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Fenerbahçe takımında Alexander Djiku hakem Mehmet Türkmen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Fenerbahçe takımı Edin Dzeko ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Edin Dzeko tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.