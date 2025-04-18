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Galatasaray - Sipay Bodrum FK Canlı Maç Anlatımı
Mario Lemina tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Gabriel Sara ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Galatasaray, Gabriel Sara ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Victor Osimhen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Galatasaray, Gabriel Sara ile köşe vuruşu kullanıyor.
Lucas Torreira tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada Enis Bardhi için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.