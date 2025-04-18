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Stadyum RAMS Park Hakem Mehmet Türkmen Maç Saati 18 Nisan 20:00
14'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
Sipay Bodrum FK
Sipay Bodrum FK

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Sipay Bodrum FK Canlı Maç Anlatımı

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    7'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Mario Lemina tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    7'
    Korner | Galatasaray

    Gabriel Sara ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    6'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Gabriel Sara ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    4'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    4'
    Korner | Galatasaray

    Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Victor Osimhen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    3'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Gabriel Sara ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Lucas Torreira tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    2'
    Ofsayt | Sipay Bodrum FK

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada Enis Bardhi için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Galatasaray Sipay Bodrum FK Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
2
Korner
4
0
Faul
2
0
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Sipay Bodrum FK Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK İlk 11

Teknik Direktör: Jose Morais

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK Yedekler

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