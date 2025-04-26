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Gaziantep FK - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Ogün Özçiçek rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
İrfan Can Kahveci tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Gaziantep FK takımında Alexandru Maxim, sarı kart görüyor.
Filip Kostic ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fenerbahçe için Edin Dzeko şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
İrfan Can Kahveci altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fenerbahçe için Talisca şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Gaziantep FK takımı Christopher Lungoyi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Christopher Lungoyi tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Gaziantep FK takımında Anel Husic hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Fenerbahçe takımında Filip Kostic, sarı kart görüyor.
Golün asistini yapan isim Emmanuel Boateng.
GOL! Alexandru Maxim takımını öne geçiren golü atıyor.
Gaziantep FK takımında Emmanuel Boateng, sarı kart görüyor.
Christopher Lungoyi önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Christopher Lungoyi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fenerbahçe takımında İsmail Yüksek, sarı kart görüyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.