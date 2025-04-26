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Stadyum Gaziantep Stadyumu Hakem Direnç Tonusluoğlu Maç Saati 26 Nisan 19:00
İYS
İY: 1 - 0
1 0
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Alexandru Maxim 13'

Canlı Maç Anlatımı Gaziantep FK - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    44'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Ogün Özçiçek rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    42'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    40'
    Sarı Kart | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Alexandru Maxim, sarı kart görüyor.

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    38'
    Korner | Fenerbahçe

    Filip Kostic ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    36'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe için Edin Dzeko şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    35'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    32'
    Korner | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    31'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe için Talisca şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    24'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımı Christopher Lungoyi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Christopher Lungoyi tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    23'
    Korner | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    20'
    Sarı Kart | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Anel Husic hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    15'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Filip Kostic, sarı kart görüyor.

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    13'
    Asist | Gaziantep FK

    Golün asistini yapan isim Emmanuel Boateng.

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    13'
    Gooolll | Gaziantep FK

    GOL! Alexandru Maxim takımını öne geçiren golü atıyor.

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    10'
    Sarı Kart | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Emmanuel Boateng, sarı kart görüyor.

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    6'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Christopher Lungoyi önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Christopher Lungoyi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    4'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında İsmail Yüksek, sarı kart görüyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Gaziantep FK Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Gaziantep FK Gaziantep FK
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
1
3
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
3
0
Korner
0
3
Faul
14
6
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
3
2
Kırmızı Kart
0
0

Gaziantep FK Fenerbahçe Maç Kadroları

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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