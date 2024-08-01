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Stadyum Papara Park Hakem Nenad Minakovic Maç Saati 01 Ağustos 20:30
38'
0 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Ruzomberok
Ruzomberok

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Ruzomberok Canlı Maç Anlatımı

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    36'
    Sarı Kart | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Cihan Çanak, sarı kart görüyor.

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    35'
    İsabetli Şut | Ruzomberok

    Martin Chrien tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    34'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Pedro Malheiro şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    34'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    27'
    İsabetsiz Şut | Ruzomberok

    Ceza sahası içinde topla buluşan Martin Chrien, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    26'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Denis Dragus ofsayta yakalanıyor.

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    24'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor için Pedro Malheiro şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Trezeguet tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    22'
    İsabetsiz Şut | Ruzomberok

    Ruzomberok takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Jan Hladik tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor için Trezeguet şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Pedro Malheiro, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetli Şut | Ruzomberok

    Jan Hladik tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Trezeguet şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Trezeguet rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    5'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Trezeguet tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Trabzonspor Ruzomberok Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Ruzomberok Ruzomberok
İsabetli Şut
4
2
İsabetsiz Şut
4
2
Kurtarış
0
0
Korner
2
0
Faul
4
4
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Ruzomberok Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Ruzomberok Ruzomberok İlk 11

Teknik Direktör: Ondrej Smetana

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Ruzomberok Ruzomberok Yedekler

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