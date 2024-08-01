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Trabzonspor - Ruzomberok Canlı Maç Anlatımı
Trabzonspor takımında Cihan Çanak, sarı kart görüyor.
Martin Chrien tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Trabzonspor takımından Pedro Malheiro şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Martin Chrien, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Denis Dragus ofsayta yakalanıyor.
Trabzonspor için Pedro Malheiro şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Trezeguet tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Ruzomberok takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Jan Hladik tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Trabzonspor için Trezeguet şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Pedro Malheiro, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Jan Hladik tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Trabzonspor takımından Trezeguet şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trezeguet rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Trezeguet tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.