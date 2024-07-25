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Rams Başakşehir - S.P. La Fiorita Canlı Maç Anlatımı
GOL! Nicola Greco tabelayı 5 - 1 olarak değiştiriyor.
S.P. La Fiorita takımında Nicola Mazzotti hakem Milos Boskovic tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
GOL! Joao Figueiredo topu ağlara gönderiyor!
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Rams Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Jerome Opoku oyundan çıkarken Hamza Güreler oyuna giren isim.
S.P. La Fiorita takımında oyuncu değişikliği; Luca Di Modugno oyundan çıkarken Emiliano Olcese oyuna giren isim.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
GOL! Olivier Kemen tabelayı 4 - 0 olarak değiştiriyor.
GOL! Joao Figueiredo tabelayı 3 - 0 olarak değiştiriyor.
GOL! Davidson ile Rams Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor.
GOL! Berkay Özcan takımını öne geçiren golü atıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.