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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Milos Boskovic Maç Saati 25 Temmuz 20:45
61'
İY: 4 - 0
5 1
Rams Başakşehir
Rams Başakşehir
S.P. La Fiorita
S.P. La Fiorita
Berkay Özcan 5' Davidson 13' Joao Figueiredo 29' Olivier Kemen 42' Joao Figueiredo 49'
58' Nicola Greco

Canlı Maç Anlatımı Rams Başakşehir - S.P. La Fiorita Canlı Maç Anlatımı

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    58'
    Gooolll | S.P. La Fiorita

    GOL! Nicola Greco tabelayı 5 - 1 olarak değiştiriyor.

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    56'
    Sarı Kart | S.P. La Fiorita

    S.P. La Fiorita takımında Nicola Mazzotti hakem Milos Boskovic tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    49'
    Gooolll | Rams Başakşehir

    GOL! Joao Figueiredo topu ağlara gönderiyor!

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Jerome Opoku oyundan çıkarken Hamza Güreler oyuna giren isim.

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    46'
    Oyuna Girme | S.P. La Fiorita

    S.P. La Fiorita takımında oyuncu değişikliği; Luca Di Modugno oyundan çıkarken Emiliano Olcese oyuna giren isim.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    42'
    Gooolll | Rams Başakşehir

    GOL! Olivier Kemen tabelayı 4 - 0 olarak değiştiriyor.

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    29'
    Gooolll | Rams Başakşehir

    GOL! Joao Figueiredo tabelayı 3 - 0 olarak değiştiriyor.

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    13'
    Gooolll | Rams Başakşehir

    GOL! Davidson ile Rams Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor.

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    5'
    Gooolll | Rams Başakşehir

    GOL! Berkay Özcan takımını öne geçiren golü atıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Rams Başakşehir S.P. La Fiorita Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
0 0 %
S.P. La Fiorita S.P. La Fiorita
İsabetli Şut
5
1
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Rams Başakşehir S.P. La Fiorita Maç Kadroları

Rams Başakşehir Rams Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

S.P. La Fiorita S.P. La Fiorita İlk 11

Teknik Direktör: Thomas Manfredini

Rams Başakşehir Rams Başakşehir Yedekler

S.P. La Fiorita S.P. La Fiorita Yedekler

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