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Real Madrid - Atalanta Canlı Maç Anlatımı
Real Madrid takımından Rodrygo şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Vinicius Junior tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
Ademola Lookman ile Atalanta takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ademola Lookman tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Real Madrid takımında Vinicius Junior, sarı kart görüyor.
Real Madrid takımında Jude Bellingham, sarı kart görüyor.
Atalanta takımından Ederson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Kylian Mbappe tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Atalanta takımında Marten De Roon, sarı kart görüyor.
Real Madrid, Rodrygo ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.