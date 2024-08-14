SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Tüm maçlar
Stadyum Varşova Ulusal Stadyumu Hakem Sandro Scharer Maç Saati 14 Ağustos 22:00
İYS
İY: 0 - 0
0 0
Real Madrid
Real Madrid
Atalanta
Atalanta

Canlı Maç Anlatımı Real Madrid - Atalanta Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Real Madrid takımından Rodrygo şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Real Madrid

    Vinicius Junior tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Korner | Atalanta

    Ademola Lookman ile Atalanta takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Engellenen Şut | Atalanta

    Ademola Lookman tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Sarı Kart | Real Madrid

    Real Madrid takımında Vinicius Junior, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Sarı Kart | Real Madrid

    Real Madrid takımında Jude Bellingham, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Şut | Atalanta

    Atalanta takımından Ederson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Engellenen Şut | Real Madrid

    Kylian Mbappe tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Sarı Kart | Atalanta

    Atalanta takımında Marten De Roon, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Real Madrid

    Real Madrid, Rodrygo ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Real Madrid Atalanta Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Real Madrid Real Madrid
0 0 %
Atalanta Atalanta
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
0
0
Korner
1
1
Faul
8
11
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
2
1
Kırmızı Kart
0
0

Real Madrid Atalanta Maç Kadroları

Real Madrid Real Madrid İlk 11

Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

Atalanta Atalanta İlk 11

Teknik Direktör: Gian Piero Gasperini

Real Madrid Real Madrid Yedekler

Atalanta Atalanta Yedekler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.