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Stadyum Papara Park Hakem Kristo Tohver Maç Saati 08 Ağustos 20:00
33'
0 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Rapid Wien
Rapid Wien

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Rapid Wien Canlı Maç Anlatımı

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    32'
    Korner | Trabzonspor

    Cihan Çanak ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    28'
    İsabetsiz Şut | Rapid Wien

    Rapid Wien takımından Dion Beljo şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    25'
    Korner | Rapid Wien

    Jonas Auer ile Rapid Wien takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    24'
    İsabetli Şut | Rapid Wien

    Rapid Wien için Isak Jansson şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    22'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Cihan Çanak tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    21'
    Ofsayt | Rapid Wien

    Ofsayt bayrağı Guido Burgstaller için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Engellenen Şut | Rapid Wien

    Rapid Wien takımından Matthias Seidl şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Rapid Wien

    Mamadou Sangare şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Rapid Wien

    Jonas Auer ile Rapid Wien takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | Rapid Wien

    Guido Burgstaller şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Denis Dragus şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Trabzonspor Rapid Wien Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Rapid Wien Rapid Wien
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
2
3
Kurtarış
1
0
Korner
0
2
Faul
1
1
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Rapid Wien Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Rapid Wien Rapid Wien İlk 11

Teknik Direktör: Robert Klauss

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Rapid Wien Rapid Wien Yedekler

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