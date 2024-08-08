Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Trabzonspor - Rapid Wien Canlı Maç Anlatımı
Cihan Çanak ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rapid Wien takımından Dion Beljo şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Jonas Auer ile Rapid Wien takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rapid Wien için Isak Jansson şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Trabzonspor takımından Cihan Çanak tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Ofsayt bayrağı Guido Burgstaller için kalkıyor
Rapid Wien takımından Matthias Seidl şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Mamadou Sangare şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Jonas Auer ile Rapid Wien takımı köşe vuruşu kullanacak.
Guido Burgstaller şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Denis Dragus şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.