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Stadyum Allianz Stadion Hakem Manfredas Lukjancukas Maç Saati 15 Ağustos 19:00
29'
0 0
Rapid Wien
Rapid Wien
Trabzonspor
Trabzonspor

Canlı Maç Anlatımı Rapid Wien - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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    26'
    Ofsayt | Rapid Wien

    Ofsayt bayrağı Guido Burgstaller için kalkıyor

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    25'
    Korner | Rapid Wien

    Bendeguz Bolla ile Rapid Wien takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    25'
    İsabetli Şut | Rapid Wien

    Mamadou Sangare tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    16'
    İsabetli Şut | Rapid Wien

    Rapid Wien için Guido Burgstaller şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Sarı Kart | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Eren Elmalı hakem Manfredas Lukjancukas tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    14'
    Sarı Kart | Rapid Wien

    Rapid Wien takımında Mamadou Sangare, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Cihan Çanak ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Rapid Wien

    Rapid Wien, Bendeguz Bolla ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Şut | Rapid Wien

    Rapid Wien takımından Nenad Cvetkovic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    Korner | Rapid Wien

    Rapid Wien, Bendeguz Bolla ile köşe vuruşu kullanıyor.

Rapid Wien Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Rapid Wien Rapid Wien
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
2
Korner
3
1
Faul
2
2
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Rapid Wien Trabzonspor Maç Kadroları

Rapid Wien Rapid Wien İlk 11

Teknik Direktör: Robert Klauss

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Rapid Wien Rapid Wien Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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