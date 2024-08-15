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Rapid Wien - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Ofsayt bayrağı Guido Burgstaller için kalkıyor
Bendeguz Bolla ile Rapid Wien takımı köşe vuruşu kullanacak.
Mamadou Sangare tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Rapid Wien için Guido Burgstaller şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Trabzonspor takımında Eren Elmalı hakem Manfredas Lukjancukas tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Rapid Wien takımında Mamadou Sangare, sarı kart görüyor.
Trabzonspor, Cihan Çanak ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rapid Wien, Bendeguz Bolla ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rapid Wien takımından Nenad Cvetkovic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Rapid Wien, Bendeguz Bolla ile köşe vuruşu kullanıyor.