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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Pawel Raczkowski Maç Saati 15 Ağustos 20:45
54'
İY: 0 - 0
1 0
Rams Başakşehir
Rams Başakşehir
Iberia 1999
Iberia 1999
Krzysztof Piatek 50'

Canlı Maç Anlatımı Rams Başakşehir - Iberia 1999 Canlı Maç Anlatımı

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    50'
    Gooolll | Rams Başakşehir

    GOL! Krzysztof Piatek Rams Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

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    43'
    Sarı Kart | Iberia 1999

    Iberia 1999 takımında Giorgi Jgerenaia, sarı kart görüyor.

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    41'
    Sarı Kart | Iberia 1999

    Iberia 1999 takımında Shota Nonikashvili hakem Pawel Raczkowski tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    3'
    Sarı Kart | Iberia 1999

    Iberia 1999 takımında Gizo Mamageishvili, sarı kart görüyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Rams Başakşehir Iberia 1999 Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
0 0 %
Iberia 1999 Iberia 1999
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
3
Kırmızı Kart
0
0

Rams Başakşehir Iberia 1999 Maç Kadroları

Rams Başakşehir Rams Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Iberia 1999 Iberia 1999 İlk 11

Teknik Direktör: Levan Korghalidze

Rams Başakşehir Rams Başakşehir Yedekler

Iberia 1999 Iberia 1999 Yedekler

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