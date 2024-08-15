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Rams Başakşehir - Iberia 1999 Canlı Maç Anlatımı
GOL! Krzysztof Piatek Rams Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
Iberia 1999 takımında Giorgi Jgerenaia, sarı kart görüyor.
Iberia 1999 takımında Shota Nonikashvili hakem Pawel Raczkowski tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Iberia 1999 takımında Gizo Mamageishvili, sarı kart görüyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.