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Liverpool - Real Madrid Canlı Maç Anlatımı
Andrew Robertson ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Real Madrid takımında Raul Asencio hakem Francois Letexier tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Liverpool takımında Darwin Nunez, sarı kart görüyor.
Bu dakikada Liverpool takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Luis Diaz
Hakem sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada bulunan Kylian Mbappe için ofsayt bayrağını kaldırıyor.
Alexis Mac Allister ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Darwin Nunez tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.