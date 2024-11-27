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Stadyum Anfield Hakem Francois Letexier Maç Saati 27 Kasım 23:00
16'
0 0
Liverpool
Liverpool
Real Madrid
Real Madrid

Canlı Maç Anlatımı Liverpool - Real Madrid Canlı Maç Anlatımı

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    14'
    Korner | Liverpool

    Andrew Robertson ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    13'
    Sarı Kart | Real Madrid

    Real Madrid takımında Raul Asencio hakem Francois Letexier tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    13'
    Sarı Kart | Liverpool

    Liverpool takımında Darwin Nunez, sarı kart görüyor.

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    10'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Bu dakikada Liverpool takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Luis Diaz

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    7'
    Ofsayt | Real Madrid

    Hakem sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada bulunan Kylian Mbappe için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

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    5'
    Korner | Liverpool

    Alexis Mac Allister ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    4'
    İsabetli Şut | Liverpool

    Darwin Nunez tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Liverpool Real Madrid Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Liverpool Liverpool
0 0 %
Real Madrid Real Madrid
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
1
Korner
2
0
Faul
2
1
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Liverpool Real Madrid Maç Kadroları

Liverpool Liverpool İlk 11

Teknik Direktör: Arne Slot

Real Madrid Real Madrid İlk 11

Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

Liverpool Liverpool Yedekler

Real Madrid Real Madrid Yedekler

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