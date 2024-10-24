Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
NK CM Celje - Rams Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
NK CM Celje takımında Armandas Kucys, sarı kart görüyor.
NK CM Celje takımında Armandas Kucys, sarı kart görüyor.
GOL! Svit Seslar, NK CM Celje adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0
Golün asistini yapan isim Aljosa Matko.
Jerome Opoku altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
GOL! Ivan Brnic ile NK CM Celje farkı 2'ye çıkarıyor.
Rams Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Joao Figueiredo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Mark Zabukovnik tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Krzysztof Piatek, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
NK CM Celje takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Aljosa Matko tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Rams Başakşehir takımında Ousseynou Ba hakem Oleksiy Derevinskyi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Rams Başakşehir, Dimitris Pelkas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Svit Seslar rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Deniz Türüç, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
NK CM Celje, Ivan Brnic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Deniz Türüç altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Bu dakikada Rams Başakşehir takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Krzysztof Piatek
GOL! Tamar Svetlin NK CM Celje takımını öne geçiren golü atıyor.
NK CM Celje için Svit Seslar şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Krzysztof Piatek, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Rams Başakşehir, Dimitris Pelkas ile köşe vuruşu kullanıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.