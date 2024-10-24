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Stadyum Stadion Z'dezele Hakem Oleksiy Derevinskyi Maç Saati 24 Ekim 19:45
41'
3 0
NK CM Celje
NK CM Celje
Rams Başakşehir
Rams Başakşehir
Tamar Svetlin 5' Ivan Brnic 30' Svit Seslar 34'

Canlı Maç Anlatımı NK CM Celje - Rams Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    37'
    Sarı Kart | NK CM Celje

    NK CM Celje takımında Armandas Kucys, sarı kart görüyor.

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    37'
    Sarı Kart | NK CM Celje

    NK CM Celje takımında Armandas Kucys, sarı kart görüyor.

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    35'
    Gooolll | NK CM Celje

    GOL! Svit Seslar, NK CM Celje adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0

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    34'
    Asist | NK CM Celje

    Golün asistini yapan isim Aljosa Matko.

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    33'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Jerome Opoku altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    30'
    Gooolll | NK CM Celje

    GOL! Ivan Brnic ile NK CM Celje farkı 2'ye çıkarıyor.

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    29'
    Engellenen Şut | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Joao Figueiredo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    28'
    İsabetli Şut | NK CM Celje

    Mark Zabukovnik tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    26'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Krzysztof Piatek, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    24'
    İsabetsiz Şut | NK CM Celje

    NK CM Celje takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Aljosa Matko tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    24'
    Sarı Kart | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımında Ousseynou Ba hakem Oleksiy Derevinskyi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    21'
    Korner | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir, Dimitris Pelkas ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    20'
    Engellenen Şut | NK CM Celje

    Svit Seslar rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    17'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Deniz Türüç, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    12'
    Korner | NK CM Celje

    NK CM Celje, Ivan Brnic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    8'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Deniz Türüç altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    7'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Bu dakikada Rams Başakşehir takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Krzysztof Piatek

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    5'
    Gooolll | NK CM Celje

    GOL! Tamar Svetlin NK CM Celje takımını öne geçiren golü atıyor.

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    5'
    İsabetli Şut | NK CM Celje

    NK CM Celje için Svit Seslar şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    2'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Krzysztof Piatek, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    2'
    Korner | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir, Dimitris Pelkas ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

NK CM Celje Rams Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
NK CM Celje NK CM Celje
0 0 %
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
İsabetli Şut
5
0
İsabetsiz Şut
2
6
Kurtarış
0
2
Korner
1
2
Faul
8
5
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

NK CM Celje Rams Başakşehir Maç Kadroları

NK CM Celje NK CM Celje İlk 11

Teknik Direktör: Albert Riera

Rams Başakşehir Rams Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

NK CM Celje NK CM Celje Yedekler

Rams Başakşehir Rams Başakşehir Yedekler

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