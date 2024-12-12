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Rams Başakşehir - FC Heidenheim Canlı Maç Anlatımı
Rams Başakşehir, Lucas Lima ile köşe vuruşu kullanıyor.
Niklas Dorsch rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Bu dakikada FC Heidenheim takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Adrian Beck
Rams Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Deniz Türüç oyundan çıkarken Philippe Keny oyuna giren isim.
FC Heidenheim takımında Jan Schöppner, sarı kart görüyor.
Rams Başakşehir takımında Krzysztof Piatek hakem Marco Guida tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
FC Heidenheim takımında oyuncu değişikliği; Marnon Busch oyundan çıkarken Omar Traore oyuna giren isim.
Miguel Crespo, gol pasını veren isim.
GOL! Krzysztof Piatek ile Rams Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor.
Marnon Busch rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
GOL! Mathias Honsak, farkı 1'e indiren golü atıyor.
Leo Scienza ile FC Heidenheim takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Mathias Honsak, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
FC Heidenheim takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lennard Maloney çıkıyor ve yerine Jonas Föhrenbach oyuna giriyor.
FC Heidenheim takımında oyuncu değişikliği; Leo Scienza oyundan çıkarken Christopher Negele oyuna giren isim.
Luca Kerber penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
FC Heidenheim, Leo Scienza ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Deniz Türüç tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
FC Heidenheim takımında Lennard Maloney hakem Marco Guida tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Deniz Türüç ile Rams Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Krzysztof Piatek önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Krzysztof Piatek tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Luca Kerber penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Jan Schöppner penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Mathias Honsak, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Rams Başakşehir, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rams Başakşehir, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bu dakikada FC Heidenheim takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Leo Scienza
FC Heidenheim takımında oyuncu değişikliği; Paul Wanner oyundan çıkarken Jan Schöppner oyuna giren isim.
FC Heidenheim takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Maximilian Breunig çıkıyor ve yerine Mathias Honsak oyuna giriyor.
Deniz Türüç ile Rams Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rams Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Onur Ergün oyundan çıkarken Berat Özdemir oyuna giren isim.
GOL! Miguel Crespo ile Rams Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor.
Krzysztof Piatek tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Deniz Türüç ile Rams Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rams Başakşehir için Olivier Kemen şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Deniz Türüç rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Krzysztof Piatek, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Krzysztof Piatek, gol pasını veren isim.
GOL! Deniz Türüç takımını öne geçiren golü atıyor.
Deniz Türüç ile Rams Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Leo Duarte, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
FC Heidenheim için Leo Scienza şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.