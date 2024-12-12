SPOR

Canlı Skor
Tüm maçlar
Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Marco Guida Maç Saati 12 Aralık 20:45
84'
İY: 2 - 0
3 1
Rams Başakşehir
Rams Başakşehir
FC Heidenheim
FC Heidenheim
Deniz Türüç 6' Miguel Crespo 18' Krzysztof Piatek 68'
61' Mathias Honsak

Canlı Maç Anlatımı Rams Başakşehir - FC Heidenheim Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    Korner | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir, Lucas Lima ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    75'
    İsabetsiz Şut | FC Heidenheim

    Niklas Dorsch rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    75'
    Engellenen Şut | FC Heidenheim

    Bu dakikada FC Heidenheim takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Adrian Beck

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    Oyuna Girme | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Deniz Türüç oyundan çıkarken Philippe Keny oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    Sarı Kart | FC Heidenheim

    FC Heidenheim takımında Jan Schöppner, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    Sarı Kart | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımında Krzysztof Piatek hakem Marco Guida tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    72'
    Oyuna Girme | FC Heidenheim

    FC Heidenheim takımında oyuncu değişikliği; Marnon Busch oyundan çıkarken Omar Traore oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Asist | Rams Başakşehir

    Miguel Crespo, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Gooolll | Rams Başakşehir

    GOL! Krzysztof Piatek ile Rams Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    Engellenen Şut | FC Heidenheim

    Marnon Busch rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Gooolll | FC Heidenheim

    GOL! Mathias Honsak, farkı 1'e indiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Korner | FC Heidenheim

    Leo Scienza ile FC Heidenheim takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Engellenen Şut | FC Heidenheim

    Ceza sahası içinde topla buluşan Mathias Honsak, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Oyuna Girme | FC Heidenheim

    FC Heidenheim takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lennard Maloney çıkıyor ve yerine Jonas Föhrenbach oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Oyuna Girme | FC Heidenheim

    FC Heidenheim takımında oyuncu değişikliği; Leo Scienza oyundan çıkarken Christopher Negele oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Engellenen Şut | FC Heidenheim

    Luca Kerber penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Korner | FC Heidenheim

    FC Heidenheim, Leo Scienza ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | Rams Başakşehir

    Deniz Türüç tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Sarı Kart | FC Heidenheim

    FC Heidenheim takımında Lennard Maloney hakem Marco Guida tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Korner | Rams Başakşehir

    Deniz Türüç ile Rams Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Krzysztof Piatek önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Krzysztof Piatek tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Şut | FC Heidenheim

    Luca Kerber penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Şut | FC Heidenheim

    Jan Schöppner penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Engellenen Şut | FC Heidenheim

    Mathias Honsak, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Korner | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Engellenen Şut | FC Heidenheim

    Bu dakikada FC Heidenheim takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Leo Scienza

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Oyuna Girme | FC Heidenheim

    FC Heidenheim takımında oyuncu değişikliği; Paul Wanner oyundan çıkarken Jan Schöppner oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Oyuna Girme | FC Heidenheim

    FC Heidenheim takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Maximilian Breunig çıkıyor ve yerine Mathias Honsak oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Korner | Rams Başakşehir

    Deniz Türüç ile Rams Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Oyuna Girme | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Onur Ergün oyundan çıkarken Berat Özdemir oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Gooolll | Rams Başakşehir

    GOL! Miguel Crespo ile Rams Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetli Şut | Rams Başakşehir

    Krzysztof Piatek tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Korner | Rams Başakşehir

    Deniz Türüç ile Rams Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetli Şut | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir için Olivier Kemen şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Engellenen Şut | Rams Başakşehir

    Deniz Türüç rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Engellenen Şut | Rams Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Krzysztof Piatek, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Asist | Rams Başakşehir

    Krzysztof Piatek, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Gooolll | Rams Başakşehir

    GOL! Deniz Türüç takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Rams Başakşehir

    Deniz Türüç ile Rams Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Leo Duarte, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetli Şut | FC Heidenheim

    FC Heidenheim için Leo Scienza şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Rams Başakşehir FC Heidenheim Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
0 0 %
FC Heidenheim FC Heidenheim
İsabetli Şut
6
2
İsabetsiz Şut
2
3
Kurtarış
1
3
Korner
7
2
Faul
10
12
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
2
Kırmızı Kart
0
0

Rams Başakşehir FC Heidenheim Maç Kadroları

Rams Başakşehir Rams Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

FC Heidenheim FC Heidenheim İlk 11

Teknik Direktör: Frank Schmidt

Rams Başakşehir Rams Başakşehir Yedekler

FC Heidenheim FC Heidenheim Yedekler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.