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Stadyum Johan Cruijff Arena Hakem John Brooks Maç Saati 26 Eylül 22:00
34'
1 0
Ajax
Ajax
Beşiktaş
Beşiktaş
Kian Fitz-Jim 31'

Canlı Maç Anlatımı Ajax - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    31'
    Gooolll | Ajax

    GOL! Kian Fitz-Jim takımını öne geçiren golü atıyor.

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    30'
    İsabetsiz Şut | Ajax

    Bertrand Traore, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    29'
    Korner | Beşiktaş

    Rafa Silva ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    29'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Al-Musrati altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    29'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Hekimoğlu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    26'
    Korner | Ajax

    Bertrand Traore ile Ajax takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    21'
    Sarı Kart | Ajax

    Ajax takımında Kian Fitz-Jim hakem John Brooks tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    16'
    İsabetli Şut | Ajax

    Ajax için Mika Godts şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    16'
    İsabetsiz Şut | Ajax

    Kian Fitz-Jim penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    12'
    Ofsayt | Ajax

    Sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Kian Fitz-Jim için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    10'
    Korner | Ajax

    Bertrand Traore ile Ajax takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Mustafa Hekimoğlu

Ajax Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Ajax Ajax
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
0
1
Korner
2
1
Faul
5
2
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Ajax Beşiktaş Maç Kadroları

Ajax Ajax İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Ajax Ajax Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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