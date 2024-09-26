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Ajax - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
GOL! Kian Fitz-Jim takımını öne geçiren golü atıyor.
Bertrand Traore, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Rafa Silva ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Al-Musrati altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Hekimoğlu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Bertrand Traore ile Ajax takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ajax takımında Kian Fitz-Jim hakem John Brooks tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Ajax için Mika Godts şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Kian Fitz-Jim penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Kian Fitz-Jim için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Bertrand Traore ile Ajax takımı köşe vuruşu kullanacak.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Mustafa Hekimoğlu