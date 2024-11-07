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Stadyum AFAS Stadion Hakem John Beaton Maç Saati 07 Kasım 23:00
59'
İY: 0 - 0
0 0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Canlı Maç Anlatımı AZ Alkmaar - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    58'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Allan Saint-Maximin çıkıyor ve yerine Sebastian Szymanski oyuna giriyor.

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    58'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. İsmail Yüksek çıkıyor ve yerine Youssef En-Nesyri oyuna giriyor.

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    57'
    Korner | Fenerbahçe

    Allan Saint-Maximin ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    56'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Allan Saint-Maximin altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    55'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında İsmail Yüksek hakem John Beaton tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    51'
    Sarı Kart | AZ Alkmaar

    AZ Alkmaar takımında Dave Kwakman, sarı kart görüyor.

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    49'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Allan Saint-Maximin, sarı kart görüyor.

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    46'
    Oyuna Girme | AZ Alkmaar

    AZ Alkmaar takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mayckel Lahdo çıkıyor ve yerine Ro-Zangelo Daal oyuna giriyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    40'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Allan Saint-Maximin

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    36'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Edin Dzeko tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    34'
    Korner | AZ Alkmaar

    Peer Koopmeiners ile AZ Alkmaar takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    33'
    Korner | AZ Alkmaar

    Mees de Wit ile AZ Alkmaar takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    30'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Allan Saint-Maximin tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    28'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    27'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe için Edin Dzeko şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    25'
    Engellenen Şut | AZ Alkmaar

    Troy Parrott önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Troy Parrott tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    24'
    Engellenen Şut | AZ Alkmaar

    Bu dakikada AZ Alkmaar takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Dave Kwakman

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    23'
    Engellenen Şut | AZ Alkmaar

    Bu dakikada AZ Alkmaar takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Mees de Wit

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    21'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Bright Osayi-Samuel önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bright Osayi-Samuel tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    21'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Fred rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    19'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe için Edin Dzeko şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    10'
    Ofsayt | AZ Alkmaar

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Troy Parrott

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    8'
    İsabetsiz Şut | AZ Alkmaar

    AZ Alkmaar takımı Dave Kwakman ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Dave Kwakman tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    5'
    Ofsayt | AZ Alkmaar

    Hakem sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında bulunan Troy Parrott için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

AZ Alkmaar Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
AZ Alkmaar AZ Alkmaar
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
0
4
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
4
0
Korner
2
3
Faul
9
9
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
1
2
Kırmızı Kart
0
0

AZ Alkmaar Fenerbahçe Maç Kadroları

AZ Alkmaar AZ Alkmaar İlk 11

Teknik Direktör: Maarten Martens

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jose Mourinho

AZ Alkmaar AZ Alkmaar Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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