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AZ Alkmaar - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Allan Saint-Maximin çıkıyor ve yerine Sebastian Szymanski oyuna giriyor.
Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. İsmail Yüksek çıkıyor ve yerine Youssef En-Nesyri oyuna giriyor.
Allan Saint-Maximin ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Allan Saint-Maximin altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Fenerbahçe takımında İsmail Yüksek hakem John Beaton tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
AZ Alkmaar takımında Dave Kwakman, sarı kart görüyor.
Fenerbahçe takımında Allan Saint-Maximin, sarı kart görüyor.
AZ Alkmaar takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mayckel Lahdo çıkıyor ve yerine Ro-Zangelo Daal oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Allan Saint-Maximin
Edin Dzeko tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Peer Koopmeiners ile AZ Alkmaar takımı köşe vuruşu kullanacak.
Mees de Wit ile AZ Alkmaar takımı köşe vuruşu kullanacak.
Allan Saint-Maximin tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Fenerbahçe, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fenerbahçe için Edin Dzeko şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Troy Parrott önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Troy Parrott tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Bu dakikada AZ Alkmaar takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Dave Kwakman
Bu dakikada AZ Alkmaar takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Mees de Wit
Bright Osayi-Samuel önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bright Osayi-Samuel tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fred rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fenerbahçe için Edin Dzeko şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Troy Parrott
AZ Alkmaar takımı Dave Kwakman ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Dave Kwakman tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Hakem sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında bulunan Troy Parrott için ofsayt bayrağını kaldırıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.