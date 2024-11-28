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Stadyum Fortuna Arena Hakem Sascha Stegemann Maç Saati 28 Kasım 23:00
42'
1 1
Slavia Prag
Slavia Prag
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Tomas Chory 7'
35' Edin Dzeko

Canlı Maç Anlatımı Slavia Prag - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    37'
    Ofsayt | Slavia Prag

    Ofsayt. Simion Michez sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.

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    37'
    Ofsayt | Slavia Prag

    Hakem sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında bulunan Christos Zafeiris için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

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    35'
    Asist | Fenerbahçe

    Golün asistini yapan isim Sebastian Szymanski.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Fenerbahçe takımı, Edin Dzeko ile eşitliği sağlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Allan Saint-Maximin, sarı kart görüyor.

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    31'
    İsabetsiz Şut | Slavia Prag

    Tomas Chory altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | Slavia Prag

    David Doudera altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Engellenen Şut | Slavia Prag

    Tomas Chory altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetli Şut | Slavia Prag

    Slavia Prag için Tomas Chory şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Engellenen Şut | Slavia Prag

    David Doudera, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Korner | Slavia Prag

    Slavia Prag, David Doudera ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Engellenen Şut | Slavia Prag

    Christos Zafeiris altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Engellenen Şut | Slavia Prag

    Simion Michez ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Şut | Slavia Prag

    David Doudera altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Şut | Slavia Prag

    David Zima altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Korner | Slavia Prag

    Lukas Provod ile Slavia Prag takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Ofsayt. Edin Dzeko sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Ceza sahası içinde topla buluşan Edin Dzeko, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Sarı Kart | Slavia Prag

    Slavia Prag takımında Christos Zafeiris, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetli Şut | Slavia Prag

    Slavia Prag için David Doudera şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetli Şut | Slavia Prag

    Jan Boril tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Asist | Slavia Prag

    Golün asistini yapan isim Lukas Provod.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Gooolll | Slavia Prag

    GOL! Tomas Chory takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | Slavia Prag

    Tomas Holes rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Slavia Prag Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Slavia Prag Slavia Prag
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
4
1
İsabetsiz Şut
5
0
Kurtarış
0
3
Korner
2
1
Faul
8
8
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
1
2
Kırmızı Kart
0
0

Slavia Prag Fenerbahçe Maç Kadroları

Slavia Prag Slavia Prag İlk 11

Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Slavia Prag Slavia Prag Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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