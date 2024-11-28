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Slavia Prag - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Ofsayt. Simion Michez sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.
Hakem sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında bulunan Christos Zafeiris için ofsayt bayrağını kaldırıyor.
Golün asistini yapan isim Sebastian Szymanski.
GOL! Fenerbahçe takımı, Edin Dzeko ile eşitliği sağlıyor.
Fenerbahçe takımında Allan Saint-Maximin, sarı kart görüyor.
Tomas Chory altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
David Doudera altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Tomas Chory altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Slavia Prag için Tomas Chory şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
David Doudera, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Slavia Prag, David Doudera ile köşe vuruşu kullanıyor.
Christos Zafeiris altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Simion Michez ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
David Doudera altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
David Zima altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Lukas Provod ile Slavia Prag takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ofsayt. Edin Dzeko sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Edin Dzeko, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Slavia Prag takımında Christos Zafeiris, sarı kart görüyor.
Slavia Prag için David Doudera şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ile köşe vuruşu kullanıyor.
Jan Boril tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Golün asistini yapan isim Lukas Provod.
GOL! Tomas Chory takımını öne geçiren golü atıyor.
Tomas Holes rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.