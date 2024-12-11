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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Irfan Peljto Maç Saati 11 Aralık 18:30
26'
0 1
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
5' Inaki Williams

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Athletic Bilbao Canlı Maç Anlatımı

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    23'
    Korner | Athletic Bilbao

    Athletic Bilbao, Ruiz de Galarreta ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    10'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Youssef En-Nesyri, orta yuvarlakta ofsayta düşüyor

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    8'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan İsmail Yüksek tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    7'

    takımında Yeray Alvarez hakem Irfan Peljto tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    6'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Youssef En-Nesyri rakip yarı alanın ortalarında ofsayta yakalanıyor.

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    5'
    Gooolll | Athletic Bilbao

    GOL! Inaki Williams takımını öne geçiren golü atıyor.

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    5'
    Asist | Athletic Bilbao

    Golün asistini yapan isim Gorka Guruzeta.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Fenerbahçe Athletic Bilbao Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Athletic Bilbao Athletic Bilbao
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
2
4
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Athletic Bilbao Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Athletic Bilbao Athletic Bilbao İlk 11

Teknik Direktör: Ernesto Valverde

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Athletic Bilbao Athletic Bilbao Yedekler

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