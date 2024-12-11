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Fenerbahçe - Athletic Bilbao Canlı Maç Anlatımı
Athletic Bilbao, Ruiz de Galarreta ile köşe vuruşu kullanıyor.
Youssef En-Nesyri, orta yuvarlakta ofsayta düşüyor
Fenerbahçe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan İsmail Yüksek tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
takımında Yeray Alvarez hakem Irfan Peljto tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Youssef En-Nesyri rakip yarı alanın ortalarında ofsayta yakalanıyor.
GOL! Inaki Williams takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Gorka Guruzeta.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.