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Galatasaray - Dinamo Kiev Canlı Maç Anlatımı
Galatasaray takımında Barış Alper Yılmaz, sarı kart görüyor.
Victor Osimhen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Galatasaray için Victor Osimhen şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada bulunan Yunus Akgün için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Bu dakikada Galatasaray takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Lucas Torreira tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Abdülkerim Bardakcı ile Galatasaray farkı 2'ye çıkarıyor.
Galatasaray için Barış Alper Yılmaz şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Sol kanatta rakip ceza sahasının dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Victor Osimhen için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Barış Alper Yılmaz rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem, ceza sahası sol yan çizgisinde ofsayt durumunda olan Kostiantyn Vivcharenko için bayrağını kaldırıyor.
Golün asistini yapan isim Dries Mertens.
Dries Mertens ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Davinson Sanchez Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.
Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.
Abdülkerim Bardakcı penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.