SPOR

Canlı Skor
Tüm maçlar
Stadyum RAMS Park Hakem Kristo Tohver Maç Saati 21 Ocak 18:30
34'
2 0
Galatasaray
Galatasaray
Dinamo Kiev
Dinamo Kiev
Davinson Sanchez 6' Abdülkerim Bardakcı 22'

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Dinamo Kiev Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Sarı Kart | Galatasaray

    Galatasaray takımında Barış Alper Yılmaz, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Victor Osimhen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray için Victor Osimhen şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Ofsayt | Galatasaray

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada bulunan Yunus Akgün için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Bu dakikada Galatasaray takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Lucas Torreira tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Gooolll | Galatasaray

    GOL! Abdülkerim Bardakcı ile Galatasaray farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray için Barış Alper Yılmaz şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Ofsayt | Galatasaray

    Sol kanatta rakip ceza sahasının dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Victor Osimhen için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Barış Alper Yılmaz rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Ofsayt | Dinamo Kiev

    Hakem, ceza sahası sol yan çizgisinde ofsayt durumunda olan Kostiantyn Vivcharenko için bayrağını kaldırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Asist | Galatasaray

    Golün asistini yapan isim Dries Mertens.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Galatasaray

    Dries Mertens ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Gooolll | Galatasaray

    GOL! Davinson Sanchez Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Abdülkerim Bardakcı penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Galatasaray Dinamo Kiev Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Dinamo Kiev Dinamo Kiev
İsabetli Şut
4
0
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
0
2
Korner
4
0
Faul
1
2
Ofsayt
2
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Dinamo Kiev Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Dinamo Kiev Dinamo Kiev İlk 11

Teknik Direktör: Oleksandr Shovkovskyi

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Dinamo Kiev Dinamo Kiev Yedekler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.