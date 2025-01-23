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Fenerbahçe - Olympique Lyon Canlı Maç Anlatımı
Georges Mikautadze, orta yuvarlakta ofsayta düşüyor
Youssef En-Nesyri altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Olympique Lyon takımında oyuncu değişikliği; Malick Fofana oyundan çıkarken Alexandre Lacazette oyuna giren isim.
Corentin Tolisso tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Fenerbahçe takımı Fred ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Fred tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Fenerbahçe takımında İrfan Can Kahveci, sarı kart görüyor.
Olympique Lyon takımında Sael Kumbedi, sarı kart görüyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Georges Mikautadze, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Olympique Lyon, Rayan Cherki ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rayan Cherki ile Olympique Lyon takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rayan Cherki ile Olympique Lyon takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sebastian Szymanski
Said Benrahma rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fenerbahçe takımı İrfan Can Kahveci ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan İrfan Can Kahveci tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
İrfan Can Kahveci rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
İrfan Can Kahveci rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Bright Osayi-Samuel için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Rakip sahasının sol orta kısımda bulunan İrfan Can Kahveci için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Dusan Tadic
Fenerbahçe, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Yusuf Akçiçek altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sebastian Szymanski ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Youssef En-Nesyri, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.