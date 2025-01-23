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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Simone Sozza Maç Saati 23 Ocak 20:45
45+5'
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Olympique Lyon
Olympique Lyon

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Olympique Lyon Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Ofsayt | Olympique Lyon

    Georges Mikautadze, orta yuvarlakta ofsayta düşüyor

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    44'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Youssef En-Nesyri altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    43'
    Oyuna Girme | Olympique Lyon

    Olympique Lyon takımında oyuncu değişikliği; Malick Fofana oyundan çıkarken Alexandre Lacazette oyuna giren isim.

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    39'
    İsabetli Şut | Olympique Lyon

    Corentin Tolisso tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    35'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımı Fred ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Fred tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    32'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında İrfan Can Kahveci, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Sarı Kart | Olympique Lyon

    Olympique Lyon takımında Sael Kumbedi, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Şut | Olympique Lyon

    Ceza sahası içinde topla buluşan Georges Mikautadze, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Korner | Olympique Lyon

    Olympique Lyon, Rayan Cherki ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Olympique Lyon

    Rayan Cherki ile Olympique Lyon takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Korner | Olympique Lyon

    Rayan Cherki ile Olympique Lyon takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    20'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sebastian Szymanski

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    16'
    İsabetsiz Şut | Olympique Lyon

    Said Benrahma rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    12'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımı İrfan Can Kahveci ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan İrfan Can Kahveci tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    11'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Bright Osayi-Samuel için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Rakip sahasının sol orta kısımda bulunan İrfan Can Kahveci için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Dusan Tadic

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Yusuf Akçiçek altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Fenerbahçe

    Sebastian Szymanski ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Ceza sahası içinde topla buluşan Youssef En-Nesyri, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Fenerbahçe Olympique Lyon Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Olympique Lyon Olympique Lyon
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
4
2
Kurtarış
1
0
Korner
2
3
Faul
6
11
Ofsayt
2
1
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Olympique Lyon Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Olympique Lyon Olympique Lyon İlk 11

Teknik Direktör: Pierre Sage

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Olympique Lyon Olympique Lyon Yedekler

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