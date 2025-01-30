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Twente - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Michal Sadilek ile Twente takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş takımında Ciro Immobile, sarı kart görüyor.
Michel Vlap ile Twente takımı köşe vuruşu kullanacak.
Anass Salah-Eddine rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Michel Vlap ile Twente takımı köşe vuruşu kullanacak.
Milot Rashica ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş için Arthur Masuaku şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Twente, Michal Sadilek ile köşe vuruşu kullanıyor.
Michal Sadilek ile Twente takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bart van Rooij tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Twente takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Daan Rots tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Bu dakikada Twente takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sayfallah Ltaief
Bu dakikada Twente takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Ricky Wolfswinkel tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sayfallah Ltaief önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Twente takımı Ricky Wolfswinkel ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ricky Wolfswinkel tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Beşiktaş takımında Jonas Svensson, sarı kart görüyor.
Bu dakikada Twente takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Michel Vlap
Daan Rots rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Ricky Wolfswinkel için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Twente takımında Anass Salah-Eddine hakem Szymon Marciniak tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Michal Sadilek ile Twente takımı köşe vuruşu kullanacak.
Twente, Michel Vlap ile köşe vuruşu kullanıyor.
Max Bruns altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.