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Stadyum De Grolsch Veste Hakem Szymon Marciniak Maç Saati 30 Ocak 23:00
42'
0 0
Twente
Twente
Beşiktaş
Beşiktaş

Canlı Maç Anlatımı Twente - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    40'
    Korner | Twente

    Michal Sadilek ile Twente takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    37'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Ciro Immobile, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Korner | Twente

    Michel Vlap ile Twente takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Engellenen Şut | Twente

    Anass Salah-Eddine rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Korner | Twente

    Michel Vlap ile Twente takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Korner | Beşiktaş

    Milot Rashica ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş için Arthur Masuaku şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Korner | Twente

    Twente, Michal Sadilek ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Korner | Twente

    Michal Sadilek ile Twente takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetli Şut | Twente

    Bart van Rooij tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Engellenen Şut | Twente

    Twente takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Daan Rots tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | Twente

    Bu dakikada Twente takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sayfallah Ltaief

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Şut | Twente

    Bu dakikada Twente takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Ricky Wolfswinkel tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Şut | Twente

    Sayfallah Ltaief önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Şut | Twente

    Twente takımı Ricky Wolfswinkel ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ricky Wolfswinkel tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Jonas Svensson, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Şut | Twente

    Bu dakikada Twente takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Michel Vlap

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Twente

    Daan Rots rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Ofsayt | Twente

    Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Ricky Wolfswinkel için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Sarı Kart | Twente

    Twente takımında Anass Salah-Eddine hakem Szymon Marciniak tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Twente

    Michal Sadilek ile Twente takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Twente

    Twente, Michel Vlap ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | Twente

    Max Bruns altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Twente Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Twente Twente
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
7
0
Kurtarış
1
2
Korner
7
1
Faul
8
5
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
1
2
Kırmızı Kart
0
0

Twente Beşiktaş Maç Kadroları

Twente Twente İlk 11

  • 1 Lars Unnerstall
    Kaleci
  • 28 Bart van Rooij
    Defans
  • 34 Anass Salah-Eddine
    Defans
  • 3 Gustaf Lagerbielke
    Defans
  • 38 Max Bruns
    Defans
  • 18 Michel Vlap
    Ortasaha
  • 23 Michal Sadilek
    Ortasaha
  • 14 Sem Steijn
    Ortasaha
  • 9 Ricky Wolfswinkel
    Forvet
  • 11 Daan Rots
    Forvet
  • 30 Sayfallah Ltaief
    Forvet
Teknik Direktör: Joseph Oosting

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Twente Twente Yedekler

  • 21 Sam Karssies
    Kaleci
  • 22 Przemyslaw Tyton
    Kaleci
  • 5 Bas Kuipers
    Defans
  • 17 Alec Van Hoorenbeeck
    Defans
  • 2 Mees Hilgers
    Defans
  • 24 Julien Mesbahi
    Defans
  • 7 Mitchell van Bergen
    Ortasaha
  • 4 Mathias Kjölö
    Ortasaha
  • 41 Gijs Besselink
    Ortasaha
  • 29 Harrie Kuster
    Ortasaha
  • 25 Lucas Hesselink
    Forvet

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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